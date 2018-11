2018 ATTİLÂ İLHAN EDEBİYAT ÖDÜLLERİ’NİN SAHİPLERİ AÇIKLANDI Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı’nın, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın desteğiyle düzenlediği 2018 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Roman ödülü, “Uyanan Güzel”in yazarı Jale Sancak ve “Sıfır”ın yazarı Onur Caymaz arasında paylaştırılırken, şiir dalındaki ödül “Camekân” kitabıyla Mehmet Can Doğan’a değer görüldü. İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün sahibi, “Bihaber” kitabıyla Fatih Baha Aydın olurken, İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise “Ecza Kışı” kitabıyla Oğulcan Kütük ve “Ters Akıntı” kitabıyla M. Sadi Karademir arasında paylaştırıldı.



Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı’nca düzenlenen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından desteklenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri’nin Doğan Hızlan’ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurulları bu yılki ödül sahiplerini belirledi.



2018 Attilâ İlhan Roman Ödülü, Hep Kitap’ın yayımladığı “Uyanan Güzel” romanıyla Jale Sancak ve Kırmızı Kedi Yayınları’ndan çıkan “Sıfır” adlı romanıyla Onur Caymaz arasında paylaştırıldı.



Seçici Kurul’un Onur Caymaz’ı ödüle şu gerekçeyle değer bulduğu açıklandı: “İnsanlık tarihinin ilk terör eyleminden, Nazi toplama kamplarına, oradan da 1981 darbesine, olayları ve kişileri bağlayarak kurgulanmış bir yapıya sahip ‘Sıfır’ romanının ana teması hiçlik ve varlık arasındaki ilişki temelinde gelişiyor ve hiçlikten varlık doğabilir mi sorusuna cevap arıyor. Okuru elinden tutarak tarih içinde sürükleyen bir roman.”



Jale Sancak’ın ödüle değer görülme gerekçesi ise Seçici Kurul tarafından “Renkler, dokular ve seslerin anlatısında Jale Sancak, kayıp bir şehirde kıyamet öncesi umutsuzluğun nasıl aşk ile umuda dönüşebildiğini ve inancın sevgiyle yeniden yeşerttiği bir dünyayı anlatıyor” ifadeleriyle belirtildi.



2018 Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün ise Ötüken Neşriyat’tan çıkan “Bihaber” romanıyla Fatih Baha Aydın’a verilmesine karar verildi. Bu seçim için Seciçi Kurul şu gerekçeyi açıkladı: “Bihaber ulaşılan bilgilerin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunun bilinmediği çağımızda, sahte bilginin nasıl gerçekler arasına sızabildiğini, gerçekliği etkilediğini gösteren etkileyici bir roman. Hiç doğmamış, yaşamamış birinin biyografisi olarak başlayan anlatı, farklı katmanlarıyla tarihimize kara mizahla bakmayı sağlıyor.”



Selim İleri’nin başkanlığındaki Attilâ İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu’nda Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Ülkü Karaosmanoğlu ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer alıyor.



ŞİİR ÖDÜLÜ MEHMET CAN DOĞAN’IN ‘CAMEKÂN’INA



Şiir Ödülü Seçici Kurulu, “poetik olgunluğunu Türkçe’nin değişik coğrafyalarından söyleyişlerle beslemesi ve etnolojik tavrı sebebiyle” Mehmet Can Doğan’ı, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Yol Şarkıları” kitabıyla 2018 Attilâ İlhan Şiir Ödülü’ne oybirliğiyle değer gördü.



2017 Attilâ İlhan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü’nün ise Komşu Yayınları, Yasakmeyve tarafından yayımlanan “Ecza Kışı” kitabıyla Oğulcan Kütük ve Ülke Yayınları, Ülke Edebiyat’tan çıkan “Ters Akıntı” kitabıyla M. Sadi Karademir arasında paylaştırılmasına oybirliğiyle karar verildi. Kütük ödüle, “şiirsel söyleyiş disiplinini bozmadan imge, çağrışım, atmosfer oluşturma gibi alanlarda yeni arayışlara girmesiyle dikkati çekmesi” sebebiyle değer görüldü. Karademir ise “entelektüel bilgiyi şiirde eritebilme yeteneği ve ahengin peşine düşüp dikkatle dokuması” gerekçesiyle lâyık bulundu.



Metin Celal’in başkanlığındaki Attilâ İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu’nda A. Ali Ural, Haydar Ergülen, Adnan Özer ve aileyi temsilen Kerem Alışık yer aldı.



2018 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri töreni, 37. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, 16 Kasım 2018 Cuma günü 15.30’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Kınalıada Salonu’nda düzenlenecek.



Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri



Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı, düzenlediği Edebiyat Ödülleri ile rahmetli Attilâ İlhan’ın her eserinde yansımaları bulunan ‘ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme’ misyonuna layık olacak eserlerin desteklenmesini hedefliyor. Bunun yanı sıra Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı bu ödüller aracılığıyla, rahmetli Attilâ İlhan’ın hayattayken yaptığı gibi, ilk kitapları yayımlanan genç yazarları teşvik etmeyi amaçlıyor.