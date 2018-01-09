2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti: Kastamonu

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - BİLAL KAHYAOĞLU - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'da yıl boyunca sürecek etkinlikler için hazırlıklar devam ediyor.

Kazakistan'ın Türkistan kentinde gerçekleştirilen TÜRKSOY Daimi Konseyi 35'inci dönem toplantısında, "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Kastamonu'nun bir sonraki toplantıya ev sahipliği yapmasına karar verildi.

Tarihi ve kültürel değerleri ile ön plana çıkan kentte yıl boyunca sanattan kültüre pek çok etkinlik düzenlenecek.

Anadolu'nun eski yerleşim merkezleri arasında bulunan, 7 bin yıllık tarihiyle kesintisiz bir kronolojiye sahip medeniyet şehri Kastamonu, 1084 yılında Emir Karatekin Paşa tarafından alınarak Türklerin eline geçti.

Osmanlı topraklarına Fatih Sultan Mehmet döneminde katılan kent, doğuda Samsun, batıda İzmit, güneyde Kalecik, kuzeydeki doğal sınırı olan Karadeniz sahili ile imparatorluğun geniş bir eyaleti olarak cumhuriyete kadar idari merkez konumunu sürdürdü.

Fatih Sultan Mehmet'in kardeşi Cem Sultan'ın yaklaşık 4 yıl valilik yaptığı kent, Osmanlı bilim dünyasına yön veren pek çok alimin çıktığı merkezlerden biri oldu.

- Kurtuluş Savaşı'nda önemli görev

Kurtuluş Savaşı sırasında gemilerle Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki liman açıklarına getirilen silah ve malzemeler, daha sonra yörede "denk kayığı" adıyla bilinen teknelerle karaya taşınmıştı. Cephane, "İstiklal Yolu" tabir edilen, Kastamonu, Çankırı ve Ankara güzergahından cepheye ulaştırılmıştı.

Özellikle kadınların önemli görevler üstlendiği bu yolda teçhizat taşırken şehit olan Şerife Bacı'nın heykeli kentin merkezinde sergileniyor.

Cumhuriyetin ilanından sonra Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23-31 Ağustos 1925'te Kastamonu'da yaptığı Kıyafet ve Şapka İnkılabı, Cumhuriyet döneminin önemli olaylarından biri olarak tarih sayfalarına geçti.

- Önemli edebiyatçılar

Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alan Hababam Sınıfı kitabının yazarı Rıfat Ilgaz, Kastamonu'nun yetiştirdiği önemli edebiyatçılardan biri olarak gösteriliyor. Kentin öne çıkan diğer yazarları arasında Behçet Necatigil, Orhan Şaik Gökyay ve Oğuz Atay bulunuyor.

- İnanç turizmi

Kastamonu, Selçuklu, Candaroğulları ve Osmanlı dönemlerinden kalan pek çok cami, türbe, medrese ve dergah bulunması dolayısıyla inanç turizmi açısından yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

Özellikle Anadolu'nun 4 velisinden biri gösterilen Şeyh Şaban-ı Veli adına yaptırılan cami ve türbe, en çok ziyaret edilen mekanların başında yer alıyor.

Hepkebirler Camisi ve Türbesi, İsmail Bey Camisi, Mahmut Bey Camisi, Aşıklı Sultan, Hatun Sultan, Benli Sultan, Sacayaklı Sultan, Karanlık Evliya, Abdülfettah-ı Veli türbeleri, şehrin önemli mekanları arasında bulunuyor.

Nasrullah Kadı tarafından II. Beyazıd döneminde 1506 yılında yaptırılan Nasrullah Camisi de kentin simgelerinden birisi durumunda. Milli Mücadele yıllarında Anadolu'yu dolaşarak Kurtuluş Savaşı'na destek toplayan milli şair Mehmet Akif Ersoy, Nasrullah Camisi'nde vaaz vermiş ve halkı Milli Mücadele için cesaretlendirmişti.

- Doğal güzellikleri

Kastamonu'nun Karadeniz'e 170 kilometrelik sahil şeridi bulunuyor. Sahil şeridinde Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin olmak üzere 6 ilçesi yer alıyor.

Kastamonu kıyıları, Karadeniz'in genel yapısı yanında barındırdığı doğal koy ve barınaklarla da farklılık gösteriyor. Kent, kanyonları, yaylaları, ormanları, şelaleleri ve akarsuları ile doğaseverlerin sık sık ziyaret ettiği mekanlardan biri konumunda bulunuyor.

Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, kış turizminin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

- "Kastamonululara neler yapacağımızı anlatacağız"

Vali Yaşar Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki Türk Dünyası Kültür Başkenti hazırlıklarının birkaç başlık altında sürdürüleceğini söyledi.

Diğer Türk cumhuriyetleri ve bağımsız olmayan federal Türk cumhuriyetlerinden temsilcilerin katılımı ile kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılacağını anlatan Karadeniz, "Özellikle Kastamonu kültür ve tarihini tanıtan yayınlar hazırlanacak. Çeşitli eğitim çalışmaları yapılacak. Turizm sektöründe hem doğrudan hem dolaylı hizmet sunan kesimlere eğitim verilecek. Bilimsel toplantılar ve sempozyumlar düzenlenecek." dedi.

Kastamonu'nun çok zengin yemek kültürü bulunduğunu, bu tür değerleri öne çıkarmaları gerektiğini dile getiren Karadeniz, şunları kaydetti:

"Kastamonu'nun evliyalar şehri ve inanç turizmi açısından ciddi potansiyeli var. Bunu öne çıkaracağız. Bunların başında Şeyh Şaban-ı Veli geliyor. Kastamonu'yu tanıtmak adına büyük bir fırsat olacağını düşünüyorum. Öncelikle Kastamonululara neler yapacağımızı anlatacağız. Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş bey, eğer bu mümkün olmazsa bakan yardımcısı düzeyinde bir katılımla tanıtıma başlayacağız. Nisan ayında da resmi açılış töreni yapılacak."

Etkinliklerin yıl sonuna kadar devam edeceğine işaret eden Karadeniz, birçok ülkeden kültür bakanı düzeyinde katılım olacağını ifade etti.