23. Saraybosna Film Festivali

SARAYBOSNA (AA) - Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nin "Sarajevo City of Film for Global Screen" projesi çerçevesinde seçilen "A Good Day's Work" adlı filmin bütçesini TRT karşılayacak.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve Festival Direktörü Mirsad Purivatra'nın katılımıyla Ulusal Tiyatro'da gerçekleştirilen basın toplantısında, festivalin partneri TRT tarafından filme verilecek destek açıklandı.

Slovenyalı yönetmen Martin Turk'un "A Good Day's Work" adlı filminin 235 bin avroluk bütçesinin tamamı TRT tarafından karşılanacak.

TRT Genel Müdürü Eren, toplantıda, festivalin partnerlerinden biri olmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Saraybosna Film Festivali'nin, bölgedeki en büyük ve başarılı festivallerden olduğunu aktaran Eren, TRT'nin bölgedeki yönetmenlerin geniş kitlelere ulaşabilecek projelerini seçmeyi hedeflediğini söyledi.

Eren, geniş kitlelere hitap edebilecek, küresel hikayelere odaklandıklarını belirterek, "Bu proje geçen sene başladı. Şimdi bir filmin yapımcılığını üstleniyoruz. Bu bizim için heyecan verici. Saraybosna Film Festivali'yle olan ortaklığımız umarım ki önümüzdeki senelerde de devam edecektir." diye konuştu.

- Filmin çekimleri Saraybosna'da yapılacak

Festivalin Direktörü Purivatra da "Sarajevo City of Film for Global Screen" projesinin şimdiden büyük yankı uyandırdığını ifade etti.

Başvuruların çoğunun bölge ülkelerinden yapıldığına dikkati çeken Purivatra, "A Good Day's Work filminin çekimlerinin ekim ayında başlaması planlanıyor. Önümüzdeki senenin başında da sonlandırılacak. Umuyoruz ki 2019'daki Saraybosna Film Festivali'nde de gösterimi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Turk ise ödül için seçilmekten dolayı çok memnun olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yeni bir şey denemek istiyorum. Filmi Saraybosna'da çekmeye karar verdik. Sanırım yönetmen olarak böyle bir tercih yapmam da yeni bir karar oldu. Bosnalı oyuncularla çalışacağız. Umarım filmin çekimlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiririz ve herkes için başarılı bir çalışma olur. Çok sıcak ve hoş bir hikaye olacak."



