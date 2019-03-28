24. İzmir Kitap Fuarı etkinlik programı açıklandı

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A. Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde hazırlanan 24. İzmir Kitap Fuarı, 6-14 Nisan 2019 tarihleri arasında her zamanki yerinde Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda (Kültürpark) düzenlenecektir.



Bu yıl 457 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan İzmir Kitap Fuarı, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 114 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.



24. İzmir Kitap Fuarı Onur Konuğu: Hidayet Karakuş



24. İzmir Kitap Fuarı’nın onur konuğu şair Hidayet Karakuş'un da katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.



Fuarda, 6 Nisan Cumartesi günü Hidayet Karakuş’un okumasıyla “Kendi Sesinden Şiirler” isimli şiir dinletisi, 8 Nisan Pazartesi günü Hidayet Karakuş’un konuşmacı olarak yer aldığı “Atasözlerimiz Bizi Söylüyor” söyleşisi, 10 Nisan Çarşamba günü Mavisel Yener, Nevzat Süer Sezgin ve Hüseyin Yurttaş’ın katılacakları “Çocuk Yazınında Hidayet Karakuş”söyleşisi, 14 Nisan Pazar günü Yüksel Pazarkaya, Efdal Sevinçli, Bahri Karaduman, Oğuz Tümbaş ve Hülya Deniz Ünal’ın katılacakları “Karakuş'un Şiir Evreni” paneli ve son olarak yine 14 Nisan Pazar günü Yüksel Pazarkaya, İnci Aral, Öner Yağcı ve Gönül Çatalcalı’nın katılacakları “Hidayet Karakuş'un Romanları” isimli panel gerçekleştirilecek.



Çocuk ve gençlik etkinlikleri



İzmir Kitap Fuarı, çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Söyleşilerde ve imza etkinliklerinde Gülten Dayıoğlu, Behiç Ak, Aytül Akal, Koray Avcı Çakman, Toprak Işık, Çiğdem Gündeş, Hacer Kılcıoğlu, Çiğdem Sezer, Birsen Ekim Özen ve daha pek çok değerli çocuk ve gençlik kitapları yazarı okurlarıyla buluşacak.



Girişin ücretsiz olduğu İzmir Kitap Fuarı 6-13 Nisan tarihleri arasında 11.00-20.00, kapanış günü olan 14 Nisan tarihinde ise 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.