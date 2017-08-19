ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen, "24. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali" Aspendos Antik Tiyatro'da yapılacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden (ANTDOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, opera ve bale festivali 23 Ağustos-4 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "24. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali" Aspendos Antik Tiyatro'da gerçekleştirilecek. Giuseppe Verdi'nin bestelediği "Aida" operasıyla 23 Ağustos'ta başlayacak.

Varna operası başrejisörü Kuzman Popov'un rejisiyle yerli ve yabancı solistler de sahne alacak. Orkestra şefliğini Borislav Ivanov'ın üstlendiği Aida'nın ilk temsilinde yabancı solist sanatçılar, Viyana Devlet Operasından Kamen Chanev, Varna Operasından Dimitrinka Raycheva, Bolşoy Tiyatrosundan Agunda Kulaeva, solist sanatçıları Murat Güney, Engin Suna, Şafak Güç, M. Burak Pektaş, Arzu Aydoğdumu, sahneyi paylaşıyor.

Aida'nın ikinci temsilinde ise Antalya ve Mersin devlet opera ve balesi sanatçıları sahneye çıkacak. 25 Ağustos'ta sahnelenecek temsilin solistleri M. Koray Damcıoğlu, Nurdan Küçükekmekçi̇, Stare Çelebi̇, Alaaddin Ataseven, Şafak Güç, Engin Suna, M. Burak Pektaş, A. Zişan Damcıoğlu'dan oluşuyor. Orkestra şefliğini ise Alexandru Samuil üstleniyor.

Festival kapsamında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi "Uyuyan Güzel"i, Pyotr İlyiç Çaykovski'nin müzikleri eşliğinde sahneye taşıyacak.

Kapanış töreninde ise Rusya'dan festivale katılan Moskova Natalia Sats Devlet Opera ve Bale Tiyatrosu, "Şehrazat / Chopınia / Poloveç Dansları" üçlü dans gösterilerini sunacak. Michael Fokin'in koreografisini Andris Liepa sahneye koyacak.

Öte yandan, Kültür Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk opera, bale festivali, 1994 yılından bu yana Antalya'daki tarihi Antik tiyatroda gerçekleştiriliyor. Festivale her yıl 60 bin civarında yerli ve yabancı izleyici katılıyor.



