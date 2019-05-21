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25.Türkan Kahramankaptan Sanat Ödülleri açıklandı

Çırağan Lions Kulübü tarafından organize edilen ve bu yıl yirmi beşincisi düzenlenecek olan 'Türkan Kahramankaptan Sanat Ödülleri', 23 Mayıs 2019 Perşembe günü Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek bir törenle kazananlarına takdim edilecek.

25.Türkan Kahramankaptan Sanat Ödülleri açıklandı
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Sanat Tarihi Uzmanı Türkan Kahramankaptan tarafından kurulan 'Çırağan Lions Kulübü',  Kahramankaptan'ın 1993 yılında vefatı üzerine, yönetim kurulu ve üyelerinin aldığı ortak karar sonucunda, saygı duruşu niteliğinde bir ödül organizasyonunun oluşturulmasını karara bağladı. 1994 yılında düzenlenen ilk ödül organizasyonunun ardından, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en başarılı sanatçıları, sanat toplulukları ve sanat kurumları ödüllendirilerek, 'sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam ediyor.

25 yıldır seçici kurul başkanı

Aralıksız olarak yirmi beş yıldır sürdürülen ve kurulduğu günden beri 'Seçici Kurul Başkanlığı' görevini üstlenen Gazeteci, Yazar, Eleştirmen Hayati Asılyazıcı'nın yanı sıra Gamze Yapar Şendil, Seda Demirel, Ahmet Duman, Müge Polat Şaylı ve Oğuz Turgay yer aldığı 'Seçici Kurul', 2018-2019 sanat döneminde sahnelenen sanatsal etkinlikler arasında, yaptığı değerlendirme sonucunda kazananlarını açıkladı.

'Onur Ödülü' Zuhal Olcay'ın

25'nci Türkan Kahramankaptan Sanat Ödülleri'nin en değerli kategorisi olan 'Onur Ödülü'ne Zuhal Olcay layık görüldü. Tiyatroadam tarafından sahnelenen 'Teftişör' adlı oyun, 'Yılın En Başarılı Yapımı' ödülünün sahibi olurken, 'Yılın En Başarılı Yazarı' ödülü, Mask-Kara Tiyatrosu tarafından kuruluşunun 25'inci yılında sahneye taşıdığı 'Ev Yapımı' adlı oyunun yazarı Şenay Tanrıvermiş ödüle değer görüldü.

'Medea' ve 'Yahya Kemal'in ödüllü başarısı

İstanbul DT tarafından sahnelenen 'Sahibinin Sesi' adlı yapımdaki başarılı yönetimiyle 'Yılın En Başarılı Yönetmeni' İskender Altın olurken, K! Kültüral Performing Arts tarafından sahnelenen 'Teessür' adlı oyundaki başarılı yorumuyla Nihan Büyükağaç ve İstanbul DT yapımı 'Kendi Gök Kubbemiz - Yahya Kemal' adlı yapımdaki başarılı  Yahya Kemal yorumuyla 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödülünün sahibi Okday Korunan oldu.

İki sıra dışı genç yetenek: Sinem Ünsal ve Emir Özden

Genç oyuncuların desteklenmesini ve ödüllendirilmesini önemseyen organizasyon; 'Yılın En Başarılı Genç Kadın Oyuncusu' dalında Cihangir Atölye Sahnesi'nin sahnelediği ilk yapım olan 'Bir Alaturka Hikayet - Raif ile Letafet' adlı oyunda öne çıkan yeteneğiyle Sinem Ünsal olurken, bir başka gelecek gelecek vaat eden oyuncu olan Emir Özden, Tiyatrokare yapımı 'Süper İyi Günler' adlı oyundaki ayrıksı oyunculuğuyla 'Yılın En Başarılı Genç Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

Ünlü 'Troya' operasının başarısı

'Tiyatro' ödül kategorilerinin yanı sıra 'Opera', 'Bale-Dans' ve 'Müzik' dallarında da başarılı isimlerin ödüllendirileceği gecede, Türkiye'nin uluslararası alanda saygınlık kazanan 'Troya' operasının başarılı yönetmeni Recep Ayyılmaz 'Yılın Opera Ödülü'nün sahibi oldu. Emek Sanat ve Kültür Vakfı Genel Müdürü Remzi Buharalı 'Yılın Müzik Ödülü'ne layık görülürken, Pera Güzel Sanatlar Flamenco Dans Topluluğu 'Yılın Bale - Dans Ödülü'ne değer görüldü.

Ödül gecesi, Akatlar Kültür Merkezi'nde

Çırağan Lions Kulübü, 25'nci Türkan Kahramankaptan Sanat Ödülleri, 23 Mayıs 2019 Perşembe günü Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek bir törenle kazananlarına takdim edilecek.

ÖDÜL TÖRENİ PROGRAMI
18.00 Karşılama
18.30 Ödül Töreni
20.00 Kokteyl

Onur Ödülü
Zuhal Olcay

Yılın En Başarılı Yapımı
Teftişör | Tiyatroadam

Yılın En Başarılı Yazarı
Şenay Tanrıvermiş | Ev Yapımı | Mask-Kara Tiyatrosu

Yılın En Başarılı Yönetmeni
İskender Altın | Sahibinin Sesi, İstanbul DT

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
Nihan Büyükağaç | Teessür | K! Kültüral Performing Arts

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu
Okday Korunan | Kendi Gök Kubbemiz - Yahya Kemal | İstanbul DT

Yılın En Başarılı Genç Kadın Oyuncusu
Sinem Ünsal | Bir Alaturka Hikayet - Raif ile Letafet | Cihangir Atölye Sahnesi

Yılın En Başarılı Genç Erkek Oyuncusu
Emir Özden | Süper İyi Günler | Tiyatrokare

Yılın Opera Ödülü
Recep Ayyılmaz | Opera yönetmeni

Yılın Bale - Dans Ödülü
Flamenco Dans Topluluğu | Pera Güzel Sanatlar

Yılın Müzik Ödülü
Remzi Buharalı | Emek Sanat ve Kültür Vakfı Genel Müdürü

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25.Türkan Kahramankaptan Sanat Ödülleri
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