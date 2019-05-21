25.Türkan Kahramankaptan Sanat Ödülleri açıklandı

Sanat Tarihi Uzmanı Türkan Kahramankaptan tarafından kurulan 'Çırağan Lions Kulübü', Kahramankaptan'ın 1993 yılında vefatı üzerine, yönetim kurulu ve üyelerinin aldığı ortak karar sonucunda, saygı duruşu niteliğinde bir ödül organizasyonunun oluşturulmasını karara bağladı. 1994 yılında düzenlenen ilk ödül organizasyonunun ardından, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en başarılı sanatçıları, sanat toplulukları ve sanat kurumları ödüllendirilerek, 'sanatı ve sanatçıyı desteklemeye devam ediyor.



25 yıldır seçici kurul başkanı



Aralıksız olarak yirmi beş yıldır sürdürülen ve kurulduğu günden beri 'Seçici Kurul Başkanlığı' görevini üstlenen Gazeteci, Yazar, Eleştirmen Hayati Asılyazıcı'nın yanı sıra Gamze Yapar Şendil, Seda Demirel, Ahmet Duman, Müge Polat Şaylı ve Oğuz Turgay yer aldığı 'Seçici Kurul', 2018-2019 sanat döneminde sahnelenen sanatsal etkinlikler arasında, yaptığı değerlendirme sonucunda kazananlarını açıkladı.



'Onur Ödülü' Zuhal Olcay'ın



25'nci Türkan Kahramankaptan Sanat Ödülleri'nin en değerli kategorisi olan 'Onur Ödülü'ne Zuhal Olcay layık görüldü. Tiyatroadam tarafından sahnelenen 'Teftişör' adlı oyun, 'Yılın En Başarılı Yapımı' ödülünün sahibi olurken, 'Yılın En Başarılı Yazarı' ödülü, Mask-Kara Tiyatrosu tarafından kuruluşunun 25'inci yılında sahneye taşıdığı 'Ev Yapımı' adlı oyunun yazarı Şenay Tanrıvermiş ödüle değer görüldü.



'Medea' ve 'Yahya Kemal'in ödüllü başarısı



İstanbul DT tarafından sahnelenen 'Sahibinin Sesi' adlı yapımdaki başarılı yönetimiyle 'Yılın En Başarılı Yönetmeni' İskender Altın olurken, K! Kültüral Performing Arts tarafından sahnelenen 'Teessür' adlı oyundaki başarılı yorumuyla Nihan Büyükağaç ve İstanbul DT yapımı 'Kendi Gök Kubbemiz - Yahya Kemal' adlı yapımdaki başarılı Yahya Kemal yorumuyla 'Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödülünün sahibi Okday Korunan oldu.



İki sıra dışı genç yetenek: Sinem Ünsal ve Emir Özden



Genç oyuncuların desteklenmesini ve ödüllendirilmesini önemseyen organizasyon; 'Yılın En Başarılı Genç Kadın Oyuncusu' dalında Cihangir Atölye Sahnesi'nin sahnelediği ilk yapım olan 'Bir Alaturka Hikayet - Raif ile Letafet' adlı oyunda öne çıkan yeteneğiyle Sinem Ünsal olurken, bir başka gelecek gelecek vaat eden oyuncu olan Emir Özden, Tiyatrokare yapımı 'Süper İyi Günler' adlı oyundaki ayrıksı oyunculuğuyla 'Yılın En Başarılı Genç Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.



Ünlü 'Troya' operasının başarısı



'Tiyatro' ödül kategorilerinin yanı sıra 'Opera', 'Bale-Dans' ve 'Müzik' dallarında da başarılı isimlerin ödüllendirileceği gecede, Türkiye'nin uluslararası alanda saygınlık kazanan 'Troya' operasının başarılı yönetmeni Recep Ayyılmaz 'Yılın Opera Ödülü'nün sahibi oldu. Emek Sanat ve Kültür Vakfı Genel Müdürü Remzi Buharalı 'Yılın Müzik Ödülü'ne layık görülürken, Pera Güzel Sanatlar Flamenco Dans Topluluğu 'Yılın Bale - Dans Ödülü'ne değer görüldü.



Ödül gecesi, Akatlar Kültür Merkezi'nde



Çırağan Lions Kulübü, 25'nci Türkan Kahramankaptan Sanat Ödülleri, 23 Mayıs 2019 Perşembe günü Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek bir törenle kazananlarına takdim edilecek.



ÖDÜL TÖRENİ PROGRAMI

18.00 Karşılama

18.30 Ödül Töreni

20.00 Kokteyl



Onur Ödülü

Zuhal Olcay



Yılın En Başarılı Yapımı

Teftişör | Tiyatroadam



Yılın En Başarılı Yazarı

Şenay Tanrıvermiş | Ev Yapımı | Mask-Kara Tiyatrosu



Yılın En Başarılı Yönetmeni

İskender Altın | Sahibinin Sesi, İstanbul DT



Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

Nihan Büyükağaç | Teessür | K! Kültüral Performing Arts



Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

Okday Korunan | Kendi Gök Kubbemiz - Yahya Kemal | İstanbul DT



Yılın En Başarılı Genç Kadın Oyuncusu

Sinem Ünsal | Bir Alaturka Hikayet - Raif ile Letafet | Cihangir Atölye Sahnesi



Yılın En Başarılı Genç Erkek Oyuncusu

Emir Özden | Süper İyi Günler | Tiyatrokare



Yılın Opera Ödülü

Recep Ayyılmaz | Opera yönetmeni



Yılın Bale - Dans Ödülü

Flamenco Dans Topluluğu | Pera Güzel Sanatlar



Yılın Müzik Ödülü

Remzi Buharalı | Emek Sanat ve Kültür Vakfı Genel Müdürü