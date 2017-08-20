MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde "26. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri" düzenlendi.

İlçeye bağlı Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda düzenlenen ve 642 pehlivanın katıldığı güreşleri, AK Parti Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk, MHP Muğla milletvekili Mehmet Erdoğan, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık da izledi. Başpehlivanlar, 100 metrelik Türk bayrağı açarak sahaya çıktı.

Başpehlivanlık için Antalyalı güreşçiler Orhan Okulu ile İsmail Balaban karşılaştı. Çekişmeli geçen final müsabakasında rakibini yenen İsmail Balaban, başpehlivan oldu.

Balaban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Seydikemer'de düzenlenen güreşlerde geçen iki yılda da birinci olduğunu hatırlattı.

Bu yıl üçüncü kez başpehlivan olarak altın kemeri aldığı için mutlu olduğunu ifade eden Balaban, "Çok güzel müsabakalar oldu. Finale gelene kadar güreşen tüm rakiplerimi tebrik ediyorum." dedi.

Kırkpınar'da bu yıl kendisine birincilik nasip olduğunu belirten Balaban, bu ünvanı korumak için mücadele etmeye devam edeceğini kaydetti.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz de ata sporu olan yağlı güreşleri, gelecek nesillere aktarmak için bu etkinliği organize ettiklerini söyledi. Kırkpınar'a katılan birçok başpehlivanın Seydikemer'de kıyasıya mücadele ettiğini vurgulayan Otgöz güreşlere vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

Organizasyonda, güreş ağalığı ise 125 bin lira bedelle iş adamı Harun Günay da kaldı.