3 bin yıllık sos yeniden hazırlandı

BALIKESİR (AA) - Roma İmparatorluğu'nun kurucularının atası kabul edilen Aeneas'ın, Edremit'teki antik kent Antandros'tan başlayıp İtalya'da sona eren yolculuğunun, gemilerle aynı rota izlenerek gerçekleştirilmesi projesi kapsamında düzenlenecek çalıştay için hazırlıklar sürüyor.

Antandros Antik Kenti'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan Roma Villası bahçesinde, antik çağlarda, özellikle tuz ihtiyacını karşılamak amacıyla çeşitli balıkların iç organları, temiz deniz suyu, çeşitli otlar ve tuz kullanılarak yapılan, yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişe sahip, "Garum sos", asırlar sonra yeniden hazırlandı.

Garum sos, Yunanistan, Tunus, Arnavutluk ile İtalya'dan mayıs 2017'de 22 belediyenin katılımıyla gerçekleştirilecek "Aeneas Rotası Çalıştayı"nda ikram edilecek.

Antik sosun hazırlanışı ve tarihi hakkında bilgi veren gurmelerden Erhan Şeker, tuzlu ve bol balıklı "Garum sos" ya da "Likomen sos"un, çok eski zamanlarda kullanıldığını ve içinde baharatlar bulunduğunu bildirdi.

Şeker, bu sosun hala Uzakdoğu'da ve dünyanın birçok ülkesinde kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim yapacağımız sosta yine balıklar ve iç organları kullanılacak. Bu bölgelere göre değişkenlik gösterir. Kimi bölgede küçük balık, kimi bölgede büyük balık kullanılır. Bol tuzla ve güneş altında tuzla balık harmanlanıp su ve şarap ilavesiyle hazırlanıp sonra yemeklerde, tatlılarda, bir tek balıkta değil, kırmızı ette, tavukta olmak üzere her türlü aklınıza gelebilecek yemekte kullanılan bir katkı maddesi yapacağız. Garum sos sardalye, hamsi, tekir gibi küçük balıklar bütün olarak, uskumru, torik, müren gibi büyük balıkların da iç organları büyükçe bir toprak kapta tuzlu su, biberiye, kekik, sedef otu, adaçayı, kişniş tohumu, defne ve karabiber tanesi veya karabiber ağacı yapraklarından birkaç taze yaprak karıştırılarak fermente için güneşe bırakılıp 4-5 ay kadar çürütülür."

Daha sonra hazırlanan soslar, tek tek toprak bir küpe doldurularak ağzı sıkıca kapatıldıktan sonra fermantasyonun gerçekleşmesi için yer altına gömüldü.

- "Edremit, dış turizmde yelken açmaya başlayacak"

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da sosun Edremit'in tanıtımı için etkili olacağını belirtti.

Aynı zamanda Antandros'un tanınması için benzer etkinliklerin de yapılması gerektiğini vurgulayan Saka, "Antandros'un dünyaya açılmasıyla ilgili bir mayanın temelini atıyoruz. Ben inanıyorum ki bu soğukta buraya kadar gelerek toplanan bu kadar insan Edremit'in geleceği adına bu işin öneminin farkında ve bilincinde. Edremit'in dünyaya açılışıyla ilgili ilk adımı attık. Bu maya tutacak ve Edremit, dış turizm konusunda da bugün yelken açmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.













