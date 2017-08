3 çocuğunu kaybeden Suriyeli anne yaşama tutundu - Geçen yıl terör örgütü DEAŞ tarafından atılan roket sonucu 3 çocuğunu kaybeden Suriyeli Cüneyt, yaşadığı zorlu günleri Türk Kızılayı Toplum Merkezi'nin desteği ile atlattı - Anne Cüneyt: - "Bana 5 ay boyunca psiko-sosyal destek verildi. Bunun ne kadar faydalı olduğunu sonradan gördüm, şu an için bir sıkıntım yok. Türk Kızılayı bana öyle bir destek verdi ki şu an gerçekten çok iyiyim" - Türk Kızılayı Kilis Toplum Merkezi'nde görevli psikolog Özdaş: - "Fatma Hanım'ın merkezimize gelmesinin kendisi için çok olumlu yansımalarının olduğunu gördük. Toplum merkezinde kendisiyle özel olarak ilgileniyoruz. Eskiden nefes almakta bile güçlük çekiyordu, şu an daha rahat nefes alabilen bir kişi var karşımızda"

25 Ağustos 2017 Cuma 11:34