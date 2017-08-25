3 çocuğunu kaybeden Suriyeli anne yaşama tutundu

KİLİS (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Kilis'te, geçen yıl 18 Nisan'da Suriye'den atılan roketin yetimhaneye isabet etmesi sonucu 3 çocuğunu kaybeden Fatma Cüneyt, yaşadığı acı günleri Türk Kızılayı Kilis Toplum Merkezi gönüllülerinin desteğiyle atlattı.

Suriye'de iç savaşın başladığı dönemlerde eşi Esed güçlerince tutuklanınca 4 çocuğuyla Türkiye'ye sığınan Fatma Cüneyt, Kilis'te çocuklarıyla barındığı Fatih Sultan Mehmet Derneğine ait yetimevine terör örgütü DEAŞ tarafından atılan roket nedeniyle 3 çocuğunu kaybetti.

Bu zorlu süreçte kendisiyle irtibata geçen Türk Kızılayı Kilis Toplum Merkezi gönüllüleri, acılı anneye destek olmak ve yaşama tutunmasını sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Toplum Merkezinde el sanatları, bilgisayar ve Türkçe kurslarına başlayan Fatma Cüneyt, merkezdeki psikolog desteğiyle de yaşama tutundu.

Cüneyt, yaşadığı evlat açısına rağmen Türk Kızılayının desteğiyle artık yüzü gülüyor.

- "Bütün öğrenciler benim çocuklarıma benziyordu"



Çocuklarını kaybettikten sonra yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Fatma Cüneyt, Türk Kızılayı gönülleriyle tanışmasının hayatında önemli değişikliklere vesile olduğunu söyledi.

Üç evladını kaybettikten sonra çok zor günler geçirdiğini ifade eden Cüneyt, bu süreçte yaşadıklarını atlatabilmek için bir okulda Kur'an-ı Kerim öğretmenliği yaptığını belirtti. Cüneyt, "Okula gittiğimde bütün öğrenciler, benim çocuklarıma benziyordu. Daha sonra bir gün Türk Kızılayı görevlileri evimize geldi. Evimize gelen psikolog hanım beni toplum merkezine davet etti. Bu şekilde toplum merkezine gitmeye başladım." dedi.

Cüneyt, toplum merkezinde psiko-sosyal destek de aldığını aktararak şöyle konuştu:

"Toplum merkezinde kurslara başladım, yeni arkadaşlar edindim, Türkçe öğrenmeye başladım. Bana 5 ay boyunca psiko-sosyal destek verildi. Bana ne kadar faydalı olduğunu sonradan gördüm. Şu an için bir sıkıntım yok. Türk Kızılayı bana öyle bir destek verdi ki şu an gerçekten çok iyiyim. Buradaki her türlü etkinliğe katılıyorum. Aynı zamanda çocuğum da buraya geliyor. Oğlum da buraya geldikten sonra çok iyiye gitti."

- "Türkiye'de çok mutluyuz"

Türkiye'de çok mutlu olduklarını vurgulayan Cüneyt, "Arap ülkeleri bizi kabul etmedi ama Türkiye kapılarını bizim için açtı. Benim çocuklarım Kilis'te öldü. Çocuklarımı bırakıp Suriye’ye dönmek istemiyorum. Onun için bana ve çocuklarıma Türk vatandaşlığı verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı Kilis Toplum Merkezi'nde görevli psikolog İlker Özdaş da Türk Kızılayının yıllardır ayrım gözetmeksizin insanlığın yanında olmaya çalıştığını anlattı.

Bu amaç doğrultusunda 1,5 yıldır Kilis'te toplum merkezinin faaliyet gösterdiğine işaret eden Özdaş, merkezde insanların psikolojilerinin iyileştirilmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüldüğünü söyledi.

Özdaş, Fatma Cüneyt'in de ilk olarak çeşitli kurslara başlatıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Fatma Hanım'ın merkezimize gelmesinin kendisi için çok olumlu yansımalarının olduğunu gördük. Toplum merkezinde kendisiyle özel olarak ilgileniyoruz. Eskiden nefes almakta bile güçlük çekiyordu, şu an daha rahat nefes alabilen bir kişi var karşımızda."