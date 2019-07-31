3. Edremit Kitap Fuarı'nın 'Onur Konuğu' Ahmet Ümit

17-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Edremit Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu olan yazar Ahmet Ümit, “Kitap dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da barışı, dostluğu, kardeşliği perçinliyor” dedi. Kitapseverleri 3. Edremit Kitap Fuarı’na davet eden Ümit, “Ölmez ağacın gölgesinde kitap” sloganı ile başlayan Edremit Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğuyum. Kitap, dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da barışı, dostluğu, kardeşliği perçinliyor. Midilli ile Edremit şehirlerini bir araya getiriyor, sanat etrafında kenetliyor. Dillerden, dinlerden, ırklardan bağımsız bir insanlık ideali etrafında birleştiriyor. Hepinizi bu yıl üçüncüsü düzenlenen Edremit Kitap Fuarı bekliyorum” dedi.



Arslan: Yazın dünyasını Edremit'e taşıyoruz



Yazar Ahmet Ümit’in 3. Edremit Kitap Fuarı’nın onur konuğu olmasından sonra Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Yazın dünyasını Edremit’e taşıyoruz. Edebiyatımızın Ahmet Ümit gibi onlarca saygın ismini Edremitlilerle buluşturacağız. Bu buluşma yalnızca edebiyatla sınırlı kalmayacak, bir çok araştırmacı gazeteciyi ve yerel yöneticiyi de Edremitlilerle buluşturacağız. Türk edebiyatının ve Edremit’in simge ismi Sabahattin Ali’yi bir kez daha saygıyla anacağız. Hemen karşımızdaki komşumuz Midilli Belediye Başkanı’nı da iki yakayı buluşturmak için Edremit’e davet ettik. İki yakanın ölmez ağacı olan zeytin

ağacı inanıyoruz ki, bu yıl barışın ve kardeşliğin sembolü olarak çok daha güçlü meyve verecek” dedi.







Fuar 17 Ağustos'ta başlıyor



3. Edremit Kitap Fuarı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 18:00’de kapılarını kitapseverlere açıyor. 25 Ağustos Pazar günü sona erecek fuar 9 gün boyunca kitapseverleri 160’a yakın yazar ve 70’e yakın yayınevi ile buluşturacak.