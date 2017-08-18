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"3. Geleneksel Türk Oyunları Festivali"

- Festival, 90 spor kulübünden yaklaşık bin sporcunun katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı - Kütahya Belediye Başkanı Saraçoğlu: "Geleneksel Türk oyunlarımızı geçmişten geleceğe aktarmamız ve yaşatmamız gerekiyor. Geçmişimize sahip çıkmak bizim başlıca görevlerimizden çünkü biz geçmişimizle var olan bir milletiz"

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, 90 spor kulübünden yaklaşık bin sporcunun katıldığı "3. Geleneksel Türk Oyunları Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki yürüyüş, atlı kemankeşlerin önderliğinde ve mehter takımının marşları eşliğinde Zafer Meydanı'na kadar devam etti.

Vatandaşlar, yürüyüşe okçu kıyafetleri ile katılan kemankeşler ile genç güreşçilere ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, burada yaptığı konuşmada, geleneksel Türk oyunlarını yaşatmak, tanıtmak ve yeni nesle aktarmak adına festivalin bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivale yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 90 spor kulübünün katıldığına dikkati çeken Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"Geleneksel Türk sporları ve oyunları olan okçuluk, cirit, güreş gibi sporları iki gün boyunca Kütahya'da festival halinde sunacağız. Geleneksel Türk oyunlarımızı geçmişten geleceğe aktarmamız ve yaşatmamız gerekiyor. Geçmişimize sahip çıkmak bizim başlıca görevlerimizden çünkü biz geçmişimizle var olan bir milletiz. Biz de bu anlamda bu oyunları yaşatmak için gayret ediyoruz. Belediye olarak bu festivali gerçekleştirdiğimizden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz."

Festival kapsamında yarın Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü alanında ok atış yarışları, yağlı güreş ve cirit oyunlarının yapılacağını da ifade eden Saraçoğlu, festival kapsamında yaklaşık bin sporcuyu Kütahya’da iki gün boyunca ağırlayacaklarını kaydetti.

Yürüyüşün ardından Esat Kabaklı konser verdi.

Yürüyüşe AK Parti Kütahya milletvekilleri Şükrü Nazlı, İshak Gazel, Vural Kavuncu, Belediye Başkan Yardımcıları Ali İhsan Ertaş, Fatih Kölgeli, Murat Arık, İl Başkanı Ali Çetinbaş, sporcular ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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