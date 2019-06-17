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3 kadın girişimciden etkinlik sektörüne yeni bir soluk

Dünya değişiyor insanların talepleri de aynı şekilde farklılaşıyor. Etkinlik sektörü de bu değişimden en fazla etkilenen alanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.  Bu kapsamda dünyada büyük ilgi gören müzik ve dansın birleşmesi ile ortaya çıkan dinamik ve eğlenceli show, Türkiye’de de popülerliğini arttırıyor.  

3 kadın girişimciden etkinlik sektörüne yeni bir soluk
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Müzik ve dansın ahenki ile ortaya çıkan bu görsel sunum kurumsal etkinlikler, düğün gibi birçok organizasyonda büyük ilgi görüyor. Dünyadaki bu örneği ülkemizde uygulamak üzere 2 yıl önce,  müzisyen 3 kadın girişimcinin kurduğu keman, cello ve saksafondan oluşan TriOnStage,  altyapı müziklerinin üzerine canlı olarak çaldıkları performanslarında, müzik ile dansı birleştirerek 100’ü aşkın etkinliğe imza atarak,  sektöre yeni bir soluk kazandırdı. 

Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden de talebin fazla olduğunu dile getiren grubun cellisti Nihan Demirkapı, “Lansman, özel davetler, düğün, ödül töreni, fuarlar, kongreler, açılış veya VIP organizasyonlar gibi birçok etkinlik için müzik olmazsa olmaz. Dünyada benzerleri olsa da kendi ülkemizde bu şekilde performans sergileyen bir grup yoktu. Bizde örneklerden yola çıkarak, daha da iyisini yapmak için bir araya geldik ve çalışmaya başladık. Yaptığımız canlı müzik sadece müziği içermiyor; sahne üzerinde aynı zamanda müziğe göre şekillendirdiğimiz koreografik hareketlerle dans ediyoruz.  Dünya üzerindeki sektörel gelişmeleri takip ediyoruz ve sürekli bir etkileşim içerisindeyiz. Sunduğumuz performans sadece müzik adına yapılan bir performans değil, aynı zamanda görsel bir sunum; dolayısıyla sürekli yenilenmek ve daha iyi olmak zorundayız “ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
TriOnStageMüzikDansKadınNihan Demirkapı
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