3. Milli Kültür Şurası sonuç raporları kitaplaştırıldı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 28 yıl aradan sonra gerçekleştirilen 3. Milli Kültür Şurası'nın sonuç raporları kitaplaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 3-5 Mart 2017'de düzenlenen şurada görev yapan 17 komisyonun ayrı ayrı hazırladığı kapsamlı sonuç raporlarının basılı hale getirildiği bildirildi.

İskender Pala, Alev Alatlı, Hasan Celal Güzel, İbrahim Kalın, Atilla Koç, Doğan Hızlan, Beşir Ayvazoğlu, Mustafa Erdoğan ve İlber Ortaylı gibi önemli isimlerin de katıldığı şura boyunca ele alınan konuların Şura Kitabı’nda toplandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık tarafından prestij baskısı yapılan kitapta, kültür politikaları, kültürel diplomasi, kültür ekonomisi, kültür varlıkları, müzeler ve arkeoloji, sahne sanatları, sinema, müzik, güzel sanatlar, dil ve edebiyat, medya ve kültür, çocuk ve kültür, mimari, şehir ve kültür, yurtdışı Türkler ve kültür, aile ve kültür gibi birçok konu detaylı olarak değerlendiriliyor."

Kitapta tarihiyle dost, toplumun tüm katmanlarına hitap eden, çeşitliliği kucaklayan kültür politikalarının geliştirilmesinin öneminin de vurgulandığı kaydedildi.