KOCAELİ (AA) - Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) işbirliğinde düzenlenen, 3. Uluslararası "Göç" Fotoğraf Yarışması'nda Anadolu Ajansı (AA) fotomuhabirleri ödül kazandı.

Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi'nde, 54 ülkeden 544 kişinin bin 864 eserle katıldığı yarışmanın ödül töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni unutamadıklarını belirterek, o güne bağlı kalarak da yaşamadıklarını söyledi.

Depremin enkazından Gölcük'ün filiz gibi doğduğunu ifade eden Ellibeş, Gölcük'ün artık hayata sımsıkı sarılan, geleceğe de umutla bakan bir şehir haline geldiğini kaydetti.

Ellibeş, kültür ve sanat anlamında da ön plana çıkan bir olduklarını dile getirerek, "Ulusal ve uluslararası alanda farklı kültürel ve sanatsal etkinlikleri Gölcük içinde barındırıyor. Etkinliklerden birkaçının da bugün ödüllerini vereceğiz. Fotoğrafa gönül veren sanatseverlerle bu organizasyonları yapıyoruz. Dünyada artık şehirler yarışıyor. Marka şehirler ön plana çıkıyor. Depremin enkazından filiz gibi doğmuş olan Gölcük'ümüzün bu yarışta geri kalmaması için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Kültürel ve sanatsal etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Yapılan etkinliklerin Gölcük'ün tanıtımına katkı sağladığını anlatan Ellibeş, bu tür etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

- "AA örnek çalışmalar sergiliyor"

Ellibeş, AA'nın örnek bir çalışma sergilediğini aktararak, şunları söyledi:

"AA, hem ulusal hem de uluslararası bazda her haberin topluma en sağlıklı şekliyle ulaşmasına önemli katkı sunuyor. Mutlaka bu sunumu yaparken de taşrada haberin mutfağında çalışan bu arkadaşlarımızı unutmamamız lazım. Onların başarıları sonuçta bu başarıları taçlandırıyor. Takdire şayan bir başarı benim gözümde. İnşallah arkadaşlarımızın başarıları artarak devam eder."

Düzenlenen ödül töreninde FIAP Altın Madalya ödülünü Burak Berberoğlu, FIAP Gümüş Madalya ödülünü AA fotomuhabiri Cem Genco, FIAP Bronz Madalya ödülünü AA fotomuhabiri Mustafa Çiftçi, mansiyon ödülünü AA fotomuhabiri Ali İhsan Öztürk kazandı.

FIAP En İyi Fotoğrafçı ödülünü Ali Leylak elde ederken, sergilenecek fotoğraflar arasında AA Fotoğraf Editörü Fırat Yurdakul, AA fotomuhabirleri Ahmet İzgi, Ali İhsan Öztürk, Erçin Top, Salim Taş, Burak Milli, Mahmut Serdar Alakuş'un eserleri de yer aldı.

8. Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlerin de bulunduğu törende ödüller, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Ellibeş, GFSD Başkanı İsmail İkiz ve diğer protokol üyelerince verildi.