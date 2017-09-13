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3. Uluslararası Zurnazen Festivali

- Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Zağlı: - "Türkiye'de ilk kez zurna festivali düzenledik ve festivali ilerleyen yıllarda daha da kapsamlı hale getirmeyi planlıyoruz"

3. Uluslararası Zurnazen Festivali

MUĞLA (AA) - 3. Uluslararası Zurnazen Festivali Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Muğla, Aydın, Manisa, Kars, Gaziantep, Trabzon, Edirne, Fransa, Azerbaycan, Makedonya, Çin, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 18 zurna sanatçısı katıldı.

Sanatçıların performansını sergilediği festivalin birinci gününde, bazı vatandaşlar zurnalar eşliğinde oynadı. Sanatçıların performansı izleyicilerin beğenisini topladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Ali Zağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivale Türkiye'den 11, yurt dışından 7 zurna sanatçısının katıldığını söyledi.

Türkiye'de türkülerin çok büyük değeri bulunduğunu, zurnanın da türküler için önemli olduğunu vurgulayan Zağlı, "Festival bu yıl Fethiye, Menteşe ve Milas ilçelerinde düzenlenecek. Türkiye'de ilk kez zurna festivali düzenledik ve festivali ilerleyen yıllarda daha da kapsamlı hale getirmeyi planlıyoruz. Amacımız farklı kültürlerdeki zurna seslerini Muğlalı hemşehrilerimizle buluşturmak. Fethiye'de de çok güzel bir ilgi var." dedi.

Festivali düzenledikleri ilk yıl vatandaşların kendilerine "Zurnanın festivali olur mu?" dediğini anlatan Zağlı, festivale katılanların ise çok mutlu olduklarını ve başka ilçelerden de talep olduğunu ifade etti.

Festival, 14 Eylül'de Milas'ta sona erecek.

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