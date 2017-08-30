BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "zafer dalışı" gerçekleştiren dalgıçlar, suyun altında Türk bayrağı ile "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı pankart açtı.

Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul'dan Ayvalık'a gelen profesyonel dalgıç ve dalış eğitmeni 20 kişi, Büyük İlyosta (Güneş) Adası açıklarında dalış yaptı. Dalgıçlar suyun altında Türk bayrağı ile üzerinde "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazan pankart açtı.

Körfez Dalış Okulu sahibi ve 3 yıldız eğitmen Kemal Çalışkan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zafer Bayramı'nı kutlamak için 20 kişi ile özel bir dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Suyun altında Türk bayrağı ve kutlama pankartı açtıklarını ifade eden Çalışkan, "Bu vesile ile tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. İnşallah Türk halkı bir daha böyle bir şey yaşamaz." dedi.

Ankara'dan dalış için Ayvalık'a gelen Ergin Bezirci ise "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında ve üstünde kutladık. Bayrağımızı ve pankartımızı açarak bu ülkeyi kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladık.” diye konuştu.

Eğitmen Osman Karacan da "Atatürk'ümüz için her şey feda. Bugün buralarda onun sayesinde yaşıyoruz. Bu dalışlarımızı onun sayesinde gerçekleştiriyoruz. Atatürk ve şehitlerimiz olmasaydı herhalde böyle bir dalış yapamazdık." ifadelerini kullandı.