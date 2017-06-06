İZMİR (AA) - İzmir Devlet Tiyatrosu, 31. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında "Gömü Bir Küp Altın" adlı oyunun prömiyerini gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Necati Cumalı'nın kaleme aldığı, Metin Oyman'ın rejisörlüğünü üstlendiği, ilk defa 1972'de Devlet Tiyatroları tarafından Ankara'da sahnelenen oyun, yirmi yıllık bir aradan sonra yeniden seyirciyle buluşacak.

31. Uluslararası İzmir Festivali programında yarın saat 21.00'de İzmir Devlet Tiyatrosu Konak Sahnesi'nde prömiyeri gerçekleştirilecek oyun, yeni sezonda tekrar sahneye konulacak.

Mübadele esnasında tarlaya gömüldüğü rivayet edilen bir hazinenin peşine düşen Urlalı gençlerin, zenginliği ararken bambaşka bir kavrayışa ulaşmalarına, gerçek hazineyi kendi yoksul yaşamlarında bulmalarına dair serüvenlerini işleyen oyun, insani değerlerin maddi değerlerden çok daha öte bir anlama sahip olduğunun altını çiziyor.