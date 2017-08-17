31. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali

KASTAMONU (AA) - Taşköprü Belediyesince bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali başladı.

Festival, ilçeye adını veren tarihi köprüde kurdelenin kesilmesinin ardından kortej yürüyüşü ile başladı. Stantları ve tarım fuarını dolaşan protokol üyeleri, törenin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, her yıl uluslararası düzeyde yapılan festivalin 31'incisini düzenlediklerini söyledi.

Festivalin 4 gün boyunca bayram havasında geçmesini temenni eden Karadeniz, "Yaz mevsiminde yapılan festivaller bizim hayatımızda önemli yere sahiptir. Hayatımıza canlılık katar. Bizim kültürümüzde festivaller geçmişten beri vardır." dedi.

Taşköprü sarımsağının coğrafi işaret almış bir ürün olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Taşköprü için sarımsak çok önemli bir ürün. Festivalin bu adla yapılması ayrı bir önem taşıyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da festivalin 31'incisini gerçekleştirmenin onur ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Üreticiler tarafından "beyaz altın" olarak tabir edilen sarımsağın bölge halkı için çok önemli bir gelir kapısı olduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu:

"1987 yılından bugüne kadar düzenlenen Taşköprü Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivalimizin, 3 yıldır özellikle eğlence kısmını içeren bölümlerini sırasıyla Soma Maden Faciası, yaşanan terör olayları ve son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi ülkemizde yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle gerçekleştirememiştik. Bu sene 4 gün boyunca eğlencelerimiz de olacak. Festivaller birlik ve beraberliğin simgesi, gurbetteki ile sıladakinin kaynaşma vesilesidir. Yöre kültürü ve kendine özgü güzelliklerin tanıtılmasındaki en büyük araçtır."

Konuşmaların ardından Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya, Meksika ve Taşköprü halk oyunları ekiplerinin gösterisi sundu.

Törene AK Parti Kastamonu milletvekilleri Metin Çelik ve Murat Demir, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, kurum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival, 20 Ağustos pazar akşamı sona erecek.