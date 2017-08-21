31. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali

KASTAMONU (AA) - Taşköprü Belediyesince bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali Mustafa Ceceli konseri ile sona erdi.

Festivalin son gününde Manisa-Selendi Zafer Atlı Cirit Kulübünce kortej yürüyüşü düzenlendi. Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın da at üstünde katıldığı yürüyüş belediye önünden başlayıp, tarihi Taşköprü'de sona erdi.

Rahvan at yarışları ve cirit oyununun ardından düzenlenen ağalık açık artırmasında Taşköprülü işadamı Şaban Ekinci 31 bin lira ile "yarış ağası" seçildi.

Festivalin son gününde sahne alan Mustafa Ceceli'yi 40 bin kişi izledi. Köprübaşı Festival meydanında gerçekleşen konserde Ceceli, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, konserin ardından Ceceli'ye sarımsaktan yapılmış taç takarak "sarımsak kralı" ilan etti.



