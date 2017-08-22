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“33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması“ sergisi Altınoluk'ta

- Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler izlenime sunuldu

“33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması“ sergisi Altınoluk'ta

BALIKESİR (AA) - ''33. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması''nda dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen karikatürler, Balıkesir'in Edremit ilçesinde izlenime sunuldu.
İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi’nde bulunan tarihi Abdullah Efendi Konağı’nda gerçekleştirilen serginin açılışı, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Aydın Doğan Vakfı Sergiler Koordinatörü İlhan Artar ve Antandros Derneği Başkanı Gülçin Cömert tarafından gerçekleştirildi.
Edremit Belediye Başkanı Saka, törende yaptığı konuşmada, serginin ilçelerinde açılmasının kendileri için son derece önemli olduğunu belirterek, ''Biz Edremit’in her köşesini sanatın, sporun bir merkezi olarak düşünüyoruz. Edremit’i bu noktaya taşımaya çalışıyoruz.'' dedi.
Törene katılan karikatürist Ergin Gülen ise Aydın Doğan Vakfınca düzenlenen bu yarışmanın ilk olarak Hürriyet gazetesi kurucusu Sedat Simavi adına yapıldığını hatırlattı.
Sedat Simavi'nin karikatür sanatçısı olduğunu belirten Gülen, "Sonradan 1947 yılında Hürriyet gazetesini kurmuştur. Çocukları da onun anısına bu uluslararası yarışmayı düzenlemişlerdir. Gazete devredilince bu yarışma da Aydın Doğan’a geçmiştir. Ben karikatür sanatçısıyım, benim için önemli olan yarışmanın sürmüş olması, ciddiye alınmış olması, uluslararası alanda birinci derecede olmasıdır. Türk sanat hareketini, kültür hareketini temsil ettiği için çok memnunuz.” diye konuştu.
Konak'ta 1 Eylül'e kadar açık kalacak sergide, yarışmanın birincisi olan İtalyan Marco De Angelis, ikinci Brezilyalı Claudio Antonio Gomes, üçüncü Doğan Arslan'ın eserlerinin yanı sıra başarı ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler de yer aldı.

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