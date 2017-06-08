TRABZON (AA) - Trabzon'un kültür ve sanatı, "4 Adam 1 Ressam" projesi kapsamında çeşitli illerde düzenlenecek sergi ve konserlerle tanıtılacak.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi müzik ve resim öğretmenlerinin hazırladığı "4 Adam 1 Ressam" projesiyle Trabzon'un kültür ve sanatının, çeşitli illerde düzenlenecek sergi ve konserlerle tanıtılacağı belirtildi.

Proje kapsamında Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile çeşitli atölye çalışmaları yapılacağına işaret edilen açıklamada, etkinlik kapsamında resim sergisi ile enstrümantal Türk sanat müziği konserinin de düzenleneceği kaydedildi.

Açıklamada, proje kapsamında düzenlenecek etkinliklerle hem Trabzon'un kültür ve sanat bakımından tanıtımının yapılacağı, hem de sanatın yaygınlaşmasına katkıda bulunulmasının amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada, Hacısalihoğlu'nun da şu ifadelerine yer verildi:

"Oda olarak sanatçıları her zaman destekliyoruz. Kültür ve sanat geçmişi çok eskiye dayanan Trabzon'da bu tür faaliyetleri görmek bizi mutlu ediyor."



