4. BAK SETEM Akademi Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı katılımıyla düzenlenen, "2. Koruncuklar İçin BAK Liselerarası Kısa Film ve Senaryo Yarışması Ödülleri" ile "4. BAK SETEM Akademi Ödülleri" töreni, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Şişli Kent Kültür Merkezi'ndeki törende AA muhabirine açıklamada bulunan SETEM Başkanı Mehmet Güleryüz, etkinliğin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yapıldığını belirterek, lise öğrencilerine açık bir yarışma olduğunu söyledi.

Güleryüz, 5-6 aylık bir çalışmanın ardından başlayan yarışmaya liselerden geniş bir katılım olduğuna işaret ederek, "Hemen hemen Türkiye'nin her yerinden katılım oldu. Yapılan projeler de gerçekten çok etkileyiciydi. Yani liseli çocukların bu kadar derinlikli, yaratıcı ve tekniğe hakim olarak film çekmesi, sinemamız adına, bizim geleceğe umutla bakmamıza yol açtı." dedi.

Yarışma kapsamında sekiz dalda toplam 14 ödül verildiğinin altını çizen Güleryüz, "Bir de bu gece, dört yıldır sürdürdüğümüz belgesel animasyon kısa film dallarında da ödüller veriyoruz. Profesyonel ve amatör katılıma açık bir yarışma. Orada da çok sayıda ödül verildi." diye konuştu.

Mehmet Güleryüz, ödül alan gençlerin geleceklerini parlak gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ben de filmleri bir taraftan seyirciyle birlikte izliyorum. Seyircilerin ilgisi de çok iyi. Çünkü lise çağında bir çocuğun bu kadar derinlikli yaşayabilmesi, empati kurabilmesi çok önemli. Tekniğe de çok hakimler. Çok yaratıcı filmler geldi. Senaryo yarışmamızın teması mülteci çocuklarla ilgiliydi. Orada şunu gördük ki, çocuklar gerçekten mülteci çocukların sorunlarına ilişkin bir duyarlılıkları var ve bu çok önemli. Çünkü geleceğimiz onlar ve mülteci çocuklar da bu zaman sürecinde bu ülkede yaşamlarını sürdürecekler. Onlara karşı olumlu bir şeyin gelişmesi çok önemli. Bunu da ancak sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarının iş birliği ile gerçekleşebilir."





- "SETEM Emek Ödülü" Tolgay Ziyal'in

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı Başkanı Figen Özbek ile vakfın mütevellisi Prof. Dr. Tülin Yurtbay'ın açılış konuşmalarını yaptığı gecede, Türk sinemasına emek veren ustaları anma amacıyla verilen "SETEM Emek Ödülü" yönetmen Yılmaz Atadeniz tarafından Tolgay Ziyal adına eşi Melda Ziyal'e takdim edildi.

Yarışmada "En İyi Kurmaca Film" ödülünü "Kediler de Gider" isimli eseriyle Sezen Bildiren alırken, "Hoşçakal" filmi, Batuhan Çelik'e "En İyi Yönetmen" ödülünü kazandırdı.

Burak Gençay "Sessizliğin Dili", Çağla Dündar "Hep Yek" filmleriyle "En İyi Senaryo" ödülünü, Açı Lisesi Film Kulübü "Beni Nazikçe Sev" ile "En İyi Görüntü Yönetmeni", Selim Aydın da "Complimentary" ile "En İyi Kurgu" ödünün sahibi oldu.

"Hoşçakal" filmindeki performansıyla Atay Barburoğlu "En İyi Kadın Oyuncu", "Müptela"daki rolüyle Bedirhan Haydut ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Jüri Özel Ödülü'ne, "Uzak" filmiyle Bora Yavuz Subaşı, "Nasılım" filmiyle İlkay Köse ve Cenk Adlı, "Hollywood Klişesi" ile de Ayşe Yağmur Doğan layık görüldü.

"SETEM Özel Ödülü"nü "Gel Kardeşim" ile Mustafa Oruç ve Emirhan Gençtürk, Mülteci temalı "En İyi Senaryo" ödülünü ise "Cennette Yemek Yiyelim" filmiyle Deniz Bostan kazandı.

Etkinlikte ayrıca bu yıl ikincisi düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, İran ve Çin'den toplam 19 filmin yarıştığı Uluslararası İpekyolu Kısa Film Ödülleri de sahiplerini buldu.