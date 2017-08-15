"4 Köşe" filmi 29 Eylül'de vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Ömer Faruk Yardımcı'nın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "4 Köşe", 29 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.
Filmin oyuncu kadrosunda Şinasi Yurtsever, Murat Akkoyunlu, Ayhan Taş, Burak Satıbol, Ayça Erturan, İnan Ulaş Torun, Mehmet Özgür, Eylül Su Sapan, Beyti Engin ve Ayşe Kökçü yer alıyor.
Komedi türündeki filmin yapımcılığını ise Yeşim Sezgin, Necmettin Sancak ve Ahmet Sancak üstleniyor.
Çekimleri 4 hafta süren film, intikam peşinde koşanlar ile canlarına kastedilen kişilerin ölmemek için hayatta kalma çabasını konu ediniyor.