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4. Yavuz Çetin Müzik Festivali yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türk rock müziği sanatçısı Yavuz Çetin'i anmak amacıyla düzenlenen "4. Yavuz Çetin Müzik Festivali", ünlü isimleri aynı sahnede buluşturdu.Çetin'in vefatının 16. yılında gerçekleştirilen festival, UNIQ Açıkhava...

4. Yavuz Çetin Müzik Festivali yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türk rock müziği sanatçısı Yavuz Çetin'i anmak amacıyla düzenlenen "4. Yavuz Çetin Müzik Festivali", ünlü isimleri aynı sahnede buluşturdu.

Çetin'in vefatının 16. yılında gerçekleştirilen festival, UNIQ Açıkhava Sahnesi'nde yapıldı.

Freebird Agency organizasyon sorumlusu Onur Sabuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün boyu süren etkinliği, Çetin'in müzisyen oğlu Yavuzcan Çetin ile hazırladıklarını belirterek, "Herhangi bir kar amacı güdülmedi. Sponsorlarımız ve sanatçılar bize bu konuda destek oluyor." dedi.

Bu yıl festivalde 14 sanatçı ile müzisyen grupların sahne aldığını belirten Sabuncu, festivale ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Monster Energy ana sponsorluğunda gerçekleşen ve 12 saat devam eden festivalde, Pentagram, Büyük Ev Ablukada, Bulutsuzluk Özlemi, Kurtalan Ekpres, Sahte Rakı, Palmiyeler, Eskiz, Mosquito, Moğollar ve Flört adlı müzik gruplarının yanı sıra Batu Mutlugil, Can Gox, Murat İlkan ve Metin Türkcan ile Yavuz Çetin'in oğlu Yavuzcan Çetin sahne aldı.

Yavuz Çetin'in albüm kayıtlarında ve konserlerinde kullandığı Fender Stratocaster gitarı da izlenime sunuldu.

- "Blue" belgeseli 15 Ağustos'ta

Yönetmen ve senaristliğini Mehmet Sertan Ünver'in üstlendiği, Yavuz Çetin'in hayatını konu edinen "Blue" belgeseli de 15 Ağustos'ta festival kapsamında gösterilecek.

Nejat İşler, Teoman, Aylin Aslım, Deniz Arcak ve Sunay Özgür'ün rol aldığı belgeselde 1990'ların efsanevi müzisyenleri olarak bilinen Kerim Çaplı ve Yavuz Çetin ile bünyesinde yer aldıkları Blue Blues Band'in hikayesi anlatılıyor.

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