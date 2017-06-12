"42. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri" açıklandı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl kırk ikincisi verilen "İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri"nin sahipleri açıklandı.

İsmet Küntay'ın eşi Nadide Küntay'ın tarafından başlatılan ve bu yıl 17 dalda verilen ödüller, gazeteci, yazar ve eleştirmen Hayati Asılyazıcı'nın seçici kurul başkanlığını sürdürdüğü, Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Turgay Oğuz ve Emine Şahinkaya'dan oluşan jüri tarafından belirlendi.

2016-2017 tiyatro döneminde sahnelenen ve Türk yazarları tarafından yazılan oyunlar arasında yapılan değerlendirme sonucunda "En İyi Oyun Yazarı" ödülünü emekli orgeneral İlker Başbuğ, kaleme aldığı Müjdat Gezen Tiyatrosu yapımı 'Mucize' adlı oyunuyla aldı.

"En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü Murat İpek'in yazdığı, Barış Dinçel'in yönettiği, "Aşk Ölsün" adlı oyundaki performansıyla Günay Karacaoğlu, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü de Yavuz Özkan'ın yazdığı, Yıldırım Fikret Urağ'ın yönettiği "Herkesin Bildiği Sırlar" adlı eserdeki oyunculuğu ile Mert Tanık kazandı.

Bu yıl "İsmet Küntay Onur Ödülü", tiyatro üzerine yapmış olduğu araştırma ve çalışmaları nedeniyle Türk oyun yazarı ve şair Turan Oflazoğlu'na, "İsmet Küntay Tiyatro Özel Ödülü" ise Anton Çehov'un yazdığı, İBB Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen "Martı" adlı oyuna, "İsmet Küntay Seçici Kurul Özel Ödülü", Nazım Hikmet'in yazdığı "İvan İvanoviç Var Mıydı, Yok Muydu?" adlı yapıma, "İsmet Küntay Özendirme Ödülü" de "Martı" adlı eserdeki rolüyle Pelin Abay'a verilecek.

Seçici kurul başkanı Asılyazıcı'nın, 65 yılı aşan sanat yaşamının onuruna bu yıl ilk kez verilecek olan "Hayati Asılyazıcı Tiyatro Özel Ödülü" ise oyuncu Şevket Çoruh'un kendi imkanlarıyla kurduğu "Baba Sahne"ye takdim edilecek.

"Nadide Küntay Emek Ödülü" akademisyen ve yönetmen Zurab Sikharulidze'ye, "En İyi Yapım Ödülü" Ferhan Şensoy'un yazdığı ve yönettiği "Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?" adlı yapıma, "En İyi Yönetmen Ödülü" ise "Gayri Resmi Hürrem" adlı oyundaki yönetimiyle Özen Yula'ya verilecek.

Bu yıl, William Shakespeare'in yazdığı, "Coriolanus" adlı oyundaki dramaturgi çalışması ile Yeşim Gökçe "En İyi Dramaturg Ödülü"nü, İBB Şehir Tiyatroları yapımı "Son" adlı oyundaki sahne tasarımı nedeniyle Rıfkı Demirelli "En İyi Sahne Tasarımı Ödülü"nü, "Kozalar" adlı oyundaki giysi tasarımı nedeniyle Tomris Kuzu "En İyi Giysi Tasarımı Ödülü"nü almaya hak kazandı.

"En İyi Işık Ödülü"nü ise "Kıran Resimleri" adlı oyundaki ışık tasarımı nedeniyle Yakup Çartık, "En İyi Müzik Ödülü"nü "Macbeth" adlı oyundaki müzik çalışması ile Can Atilla, "En İyi Çocuk Oyunu Ödülü"nü de İBB Şehir Tiyatroları yapımı "Pollyanna" aslı eser alacak.



