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45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Kırmızı Halı Heyecanı

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle gerçekleştirilen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu gece sahiplerini bulacak. Ödül töreni öncesinde ünlü isimler, yaşadıkları ışıltılı dönüşümleri, birbirinden şık kombinleri ve parıldayan saçlarıyla Kırmızı Halı’da yerini aldı.

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde Kırmızı Halı Heyecanı
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Yetenekleri, başarıları ve yaşadıkları dönüşümle tanıdığımız Türkiye’nin sevilen sanatçıları, yılın en ‘görkemli’ gecesinde, 45. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ödüllerine kavuşuyor.

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle düzenlenen tören öncesi Kırmızı Halı’da ünlü isimler, şıklıklarıyla ve kombinlerini tamamlayan güçlü ve sağlıklı görünen saçlarıyla göz dolduruyor. Neslihan Atagül Doğulu, Acun Ilıcalı, Merve Çağıran, Aras Bulut İynemli, Bige Önal, Çağlar Çorumlu, Afra Saraçoğlu, Pınar Altuğ, Erkan Özarman, Fatih Ürek, Gülben Ergen, Güneri Civaoğlu, Dilan Çiçek Deniz, Hakan Altun, Murat Evgin, Aslı Bekiroğlu, Nebahat Çehre, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Pelin Akil, Anıl Altan, Selami Şahin, Sibel Can, Raşit Bağzıbağlı, Wilma Elles, Yıldız Tilbe gibi pek çok ünlü isim Kırmızı Halı’da boy gösterdi.

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