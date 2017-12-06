HATAY (AA) - Ansam Kültür Derneği, Fotofilm Sanat Merkezi tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Belediyesi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenen 5. Uluslararası Antakya Film Festivali başladı.

Hatay Vali Yardımcısı Bilal Ölmez, Hatay Kültür Merkezi'nde, teması "Barış ve Kardeşlik" olarak belirlenen festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinden ve sanatçıları ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ölmez, sanatı, normal hayatın çok zor, sıkıntılı, çetrefilli süreci devam ederken insana farklı bir pencere açarak daha makro büyüklüklerle uğraşması ve ruhu dinlendirmesi süreci olarak değerlendirdiğini belirtti.

Sinemanın, belli bir dönemde ve mekanda yaşanmış olayların kayda alınarak saklanmasında çok önemli olduğunu ifade eden Ölmez, "Sinemanın muazzam bir etkisi var. İhraç ettiğimiz malların bile reklamını sinemayla yapıyoruz. Yapılan her güzel film bu ülkenin ihracatına katkıdır aynı zamanda." dedi.

Ansam Kültür Derneği Başkanı ve Festival Direktörü Mehmet Oflazoğlu da, bu yıl 5'incisini düzenledikleri Uluslararası Antakya Film Festivali'nin hak ettiği yerde olmadığını söyledi.

Festivallerin bir şehrin gelişimini, kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtan vazgeçilmez etkinlikler olduğunun altını çizen Oflazoğlu, şöyle devam etti:

"Hatay ile çevre illerin iş birliği ve özverili çalışmalarıyla festivalin büyümesine katkı sağlamalıyız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bugün de yarın da Antakya sinema şehri, sinema platosu olmaya devam edecektir. Türkan Şoray'ın 'Hazal', 'Yılanı öldürseler', Kemal Sunal'ın, Şener Şen'in hafızalardan silinmeyen 'Kibar Feyzo' filmleri bu topraklarda çekilmiştir ve ülkemize ödül kazandırmıştır. Bunları yapabilmemiz için desteğiniz artarak devam etmeli. Şehri sahiplenmemiz gerekiyor. En çok da bu dönemde ihtiyacımız var. Yerel yöneticilerimiz bize destek olmaktan imtina etmemeli. Herkes elini taşın altına koymalı."

Oflazoğlu, 12 Aralık'a kadar sürecek festival kapsamında 95 filmin gösterileceğini, ayrıca uzun ve kısa metrajlı film yarışması yapılacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından sanatçılar Selda Alkor ve Nuri Alço'ya yaşam boyu onur, Tuğrul Meteer'e ise Jüri Orontes özel ödülü verildi.

Ödüllerini alan sanatçılar etkinliğe katılımın az olmasından dolayı üzüntülerini dile getirirken, ileriki yıllarda daha fazla sanatseveri beklediklerinin belirtti.



