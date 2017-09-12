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"6. Kardeş Kültürlerin Festivali" başlıyor

- Festival, 19-26 Eylül tarihleri arasında, aralarında Selda Bağcan, Onur Akın, Sıla gibi seslerin de bulunduğu 14 sanatçıyı İstanbullularla buluşturacak

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek "Kardeş Kültürlerin Festivali" 19-26 Eylül tarihleri arasında, aralarında Selda Bağcan, Onur Akın ve Sıla gibi seslerin de bulunduğu 14 sanatçıyı İstanbullularla buluşturacak.

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival için geri sayım başladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre festival, Barbaros Mahallesi Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Sıla, Selda Bağcan, Koray Avcı ve Onur Akın gibi ünlü müzisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek festival, müziğin 14 önemli ismini müzikseverlerle buluşturacak.

Festivalin bu yılki programı Sıla'nın sahne alacağı ilk gün konseriyle 19 Eylül'de başlayacak.

Açık havada gerçekleşecek konserlere, İçerenköy Mahallesi-Selim Bey Sokak, Barbaros Mahallesi-Cumhuriyet Parkı, Mustafa Kemal Mahallesi-Deniz Gezmiş Parkı, Küçükbakkalköy Mahallesi-Prestij Caddesi, Ferhatpaşa Mahallesi-Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı, Örnek Mahallesi-Sabit Pazar Alanı, Mevlana Mahallesi-Mevlana Caddesi, Kayışdağı Mahallesi-80.Yıl Parkı olmak üzere 7 mekan ev sahipliği yapacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, konserleri bu yıl mahallelere taşıdıklarını ve müzikseverleri Ataşehir'e beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha samimi, daha sıcak, daha da kaynaşarak konu komşu hep birlikte eğleneceğiz, hep birlikte nefes alacağız. Bu yıl 6'ncısını düzenlediğimiz 'Kardeş Kültürlerin Festivali'yle, sanat ve kültürün en önemli parçalarından biri olan müziğin, yaygınlaşmasına ve geniş topluluklara ulaşmasına katkı sağlayacağız. Kardeş Kültürlerin Festivali, dostluğu, barışı, umudu, sevgiyi pekiştirdiğimiz bir şölen olmaya her yıl çoğalarak devam edecek."


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