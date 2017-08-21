- 6. Uluslararası Klarnet Festivali

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 6.'sı düzenlenecek Uluslararası Klarnet Festivali, yerli ve yabancı sanatçıları müzikseverlerle bir araya getirecek.

Sanat yönetmenliğini klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın üstlendiği festivalin detayları Ritz Carlton Hotel'deki basın toplantısında açıklandı.

Kısa tanıtım filminin gösterimiyle başlayan toplantıda, Uluslararası Klarnet Festivali için 6. doğum günü pastası kesildi.

Çağrı, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de müzik festivali alanının çok iyi anlaşılamadığını, kendilerinin de kültür sanat etkisini yüksek tutmak için çalıştıklarını söyledi.

Klarnetin festival için bir sembol olduğunu vurgulayan Çağrı, çok geniş kapsamlı bir müzik festivali hazırladıklarını dile getirdi.

Serkan Çağrı, festivalde birçok sanatçının sahneye çıkacağını aktararak, "Bunu yaparken sadece salonlarla sınırlı kalmıyoruz. İstanbul çok büyük bir şehir. Şehrin birçok noktasında hepimiz nefes alamayacak duruma geliyoruz yürürken, bir yerden geçerken ya da beklerken. Bu alanlarda, meydanlarda, toplu taşımanın olduğu birçok noktada da genç müzisyenlere fırsat vererek 'İstanbul Nefes Alıyor' diyoruz ve İstanbul'a müzik aracılığıyla nefes aldırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Ustaya Saygı" kuşağında daha önce Barış Manço ve Kayahan'ı andıklarını hatırlatan Çağrı, bu yıl birçok sanatçının Müslüm Gürses için aynı sahnede yer alacağını belirtti.

Çağrı, festivali ilk düzenlediklerinde projeye inanmayanlar olduğunu, ikinci yılından itibaren ise bu işin yapılabileceğinin görüldüğünü sözlerine ekledi.

- "Büyük bir başarı"

Aranjör ve yapımcı İskender Paydaş da ikinci kez katıldığı festivalde, iyi müziğin, sanatın ve çok iyi bir organizasyonun yer aldığına işaret etti.

Festivale yaklaşık 40 kişilik bir ekiple katılacaklarının altını çizen Paydaş, şöyle konuştu:

"Klarnet festivalinin, bir kere sanatçı tarafından, orada icracı olacak kişiler tarafından nasıl algılandığının göstergesi bence. Çok büyük heyecan var, bizim için çok değerli bir noktada. Festivali bu kadar kısa bir sürede böyle değerli bir noktaya getirebildiği için hem Serkan Çağrı'ya hem bütün ekibine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon. Böyle bir şeyin içinde olmaktan şahsen mutluyum. Orkestra arkadaşlarım adına da söyleyebilirim, çok mutluyuz."

"Ustaya Saygı" konserinin sunuculuğunu üstlenecek Hakan Bilgin ise 6 yıl boyunca yapılan etkinliklerin büyük başarı olduğunu ve müzikseverler üzerinde çok etki bıraktığını kaydetti.

Herkesin daha çok müzikle buluşmasının önemine değinen Bilgin, festival kapsamında bu yıl daha çok mekanda etkinlik yapılacağını ifade etti.

Sanatçı Yonca Lodi de geleneksel konserlerin uzun ömürlü olmadığını, Uluslararası Klarnet Festivali'nin bunu başararak bu günlere geldiğini vurguladı.

- 6. Uluslararası Klarnet Festivali



Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen festival, 8-17 Eylül'de müzikseverleri ağırlayacak.

Festival kapsamında atölye çalışmalarının yanı sıra Galata Kuledibi, Beşiktaş, Ortaköy ve Kadıköy meydanlarıyla, çeşitli iskeleler ve parklarda, "İstanbul Nefes Alıyor", sloganıyla müzik dinletileri yapılacak.



New York Gypsy All Stars, Brenna MacCrimmon ve Ara Dinkjian, 11 Eylül'de Zorlu PSM'de aynı sahneyi paylaşacak.



Goran Bregoviç'in 12 Eylül'de sahne alacağı Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 13 Eylül'de ise Müslüm Gürses için "Ustaya Saygı" konseri gerçekleştirilecek.

Genç Nefesler Klarnet Yarışması'nın da yapılacağı festivalde, Cezayirli sanatçı Souad Massi ile Serkan Çağrı da 14 Eylül'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle bir araya gelecek.







