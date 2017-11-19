600 yıllık Osmanlı hamamının ünü sınırları aştı

BALIKESİR (AA) - SEYHAN KIRICI - Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in veziri Zağnos Mehmet Paşa tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilen ve termal suyuyla ziyaretçi çeken iki kubbeli hamamın ünü, yurt dışına uzandı.

Balıkesir'in merkez Altıeylül Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Pamukçu Sedefne Termal Otel'in bahçesindeki hamam, Türkiye'deki büyük şehirlerin yanı sıra son yıllarda Almanya, Hollanda ve Fransa'nın arasında bulunduğu ülkelerden hasta ve ziyaretçileri ağırlıyor.

Pamukçu Sedefne Termal Otel Müdürü Mustafa Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesis içinde yer alan hamamın Fatih Sultan Mehmet'in veziri Zağnos Mehmet Paşa tarafından 15. yüzyılda deve kervanları, tüccarlar ve bölgedeki askerlerin istifade etmesi için yapıldığını belirtti.

Gökçe, kaynağında 60 derecelik termal suya sahip hamamın önce "Eftelle", Osmanlı'ya geçtikten "ölümsüzlük suyu" anlamına gelen "Bengi-su", Zağnos Mehmet Paşa'nın hamamları yaptırmasının ardından "Bengi kapalı-ılcaksuyu" diye adlandırıldığını anlatarak, hamamların bugün Altıeylül Belediyesine ait termal otelin bünyesinde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Hamamın mimarisinin kesinlikle bozulmadığını vurgulayan Gökçe, "Bu hamam 15. yüzyılda Zağnos Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış, kesme taş yöntemiyle inşa edilmiş. Hala eski halini muhafaza etmekle beraber, harici olarak restorasyon yapılmış olup 500 metrekarelik alan içinde erkek ve bayan hamamı olarak hizmet veriyor." dedi.

Gökçe, tanıtım faaliyetlerinin ardından hamam ve otelde yurt dışından da önemli oranda misafir ağırladıklarını dile getiren Gökçe, "İstanbul başta olmak üzere ağırlıkla Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'den misafir ağırlıyoruz. Bunun yanı sıra son 2 yıldır Almanya, Hollanda, Fransa'dan da hasta ve ziyaretçiler geliyor. Yıllık ortalama 20-25 bin misafir ağırlıyoruz." diye konuştu.

Şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki tesiste, 45 oda, 120 yatak ve yarı olimpik havuz bulunuyor.

- Hamam ve termal otel

Karesi Beyliği'nin Osmanlılara geçmesinden sonra, önemli ticaret yollarının geçtiği yer olan, o günkü adıyla Eftelle, bugünkü adıyla Pamukçu'ya bir kervansaray inşa edildi ve burası yüzlerce yıl deve kervanları ile ticaret yapan tüccarların durak ve istirahat yeri oldu.

Osmanlılar tarafından onarılarak kullanılan İkizce tepelerdeki Doğu Roma Kalesi ile kervansaray yolu üzerinde bulunan termal suya "ölümsüzlük suyu" anlamına gelen "Bengi-su" adı verildi.

Padişah Fatih Sultan Mehmet'in veziri Zağnos Mehmet Paşa, 15. yüzyılda kesme taş ve tuğladan iki kubbeli bir hamam inşa ettirdi.

"Eftelle", "Bengi" ve "Pamukçu" adıyla da anılan kaplıcanın içinde bulunduğu Pamukçu Sedefne Termal Otel, merkez Altıeylül Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteriyor.