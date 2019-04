7. ACE OF M.I.C.E. Ödülleri

Her yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri’nin görkemli töreni Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti.



“Connecting Dots” konseptiyle MICE endüstrisinin Oscarları olarak bilinen görkemli törende, etkinlik ve toplantı sektörünün en iyileri açıklandı. Geceye, iş, sanat, siyaset ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin de bulunduğu 1.900 kişi katıldı.



Görkemli törenin yıldızlar geçidine dönüşen kırmızı halısında birbirinden ünlü isimler yer aldı. Ödül töreninin, kırmızı halı celebrity röportajlarını başarılı sunucu Dilay Korkmaz yaptı. ACE of M.I.C.E. Awards’da her yıl, ödül kazananlar ve sahne performansları kadar geceye katılanlar şıklıklarıyla da göz kamaştırdı.



Bugüne kadar törenlerde ödül almaya alışkın olan ünlü isimler, bu kez ödülleri veren taraftaydı.Sektörün Oscarları olarak bilinen törende, ödülleri sahiplerine ünlü sanatçılar, Sinan Akçıl, Yıldırım Mayruk, Suzan Kardeş, Wilma Elles, Tan Sağtürk, Saba Tümer, Ivana Sert, Ahmet San, Çiğdem Tunç, Tuğba Özerk, Banu Noyan, Aslı Şafak ve Ömür Gedik'in de aralarında bulunduğu isimler verdi.



Davetlilerini görkemli şovlarıyla büyüleyen ACE of M.I.C.E. Awards’ın sahnesinde en yeni teknolojiler, büyüleyici dans şovları ve sahne performanslarıyla birleşti. “Connecting Dots” mottosuyla yapılan 7. ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri kapsamında 78 finalist, Türkiye’nin en itibarlı ve prestijli ödülüne sahip olabilmek için yarıştı. Türkiye’nin en iyi markalarının üst düzey yöneticileri ve sektör profesyonellerinden oluşan 84 kişilik jüri heyeti, noter huzurunda etkinlik endüstrisinin en iyilerini belirledi.



7. ACE of M.I.C.E. Awards Kazananları



7. ACE of M.I.C.E. Awards 2019 Onur Ödülü Türk Hava Yolları Adına Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe Ödülü Takdim Eden: Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Volkan Ataman



7. ACE of M.I.C.E. Awards 2019 Başarı Ödülü-Şekib Avdagiç - İstanbul Ticaret Odası /Yönetim Kurulu Başkanı Ödülü Takdim Eden: Magicbox Genel Müdürü /Vedat Coşkun-İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Volkan Ataman



En İyi Etkinlik: Figür Turizm Teknoloji Zirvesi 2018/Turkcell

Ödülü Takdim Eden: Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle



En İyi Etkinlik Jüri Ödülü: Heymo® The Experience Design Company Rıot Games League Of Legends Türkiye Büyük Finali 2018

Ödülü Takdim Eden: Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Selçuk Boynueğri



Portaxe En İyi Davet Etkinliği-Lobby Event Factory-Akfen’li Yıllar

Ödülü Takdim Eden: Portaxe İşletme Sahibi Lütfü Sapmaz Ve Suzan Kardeş



2019 Mıce Sektörüne Katkı Ödülü: Elif Balcı Fisunoğlu / Icca Derneği Avrupa Bölge Direktörü Ödülü Takdim Eden; Egemen Bağış ve Volkan Ataman



2019 Başarı Ödülü ;Yeliz Gül Ege -Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı, Ödülü Takdim Eden;Jüri Onursal Başkanı Prof. Dr. Semih Baskan



D&R En İyi Gerilla Etkinliği: Proset Event-Unılever Rexona İle Ferah Yolculuklar Ödülü Takdim Eden: D&R



2019 En İyi Yurtdışı Turizm Yatırımı; Merit Grand Mosta Hotel. Ödülü Takdim Eden; Ahmet San ve Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin



Başarı Ödülü; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü-Vısıt Istanbul Projesi Ödülü Takdim Eden; Volkan Ataman



En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi VestelYürüteç Projesi Ödülü Takdim Eden: İstanbul Lütfi Kırdar Genel Müdürü Handan Boyce



En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Juri Özel Ödülü: Gyiad - Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği -Eşitlik Hareketi

Ödülü Takdim Eden: Time Pr Ajans Başkanı Mine Kalpakçıoğlu ve Sinan Akçıl



Ramada Kazdağları En İyi Incentıve Etkinliği; Semtur -Sompo Japan Acenteler Toplantısı Ödülü Takdim Eden: Ramada Kazdağları Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Öngen ve Aslı Şafak



Etsmıce En İyi Etkinlik Teknolojisi: Ouchhh Yenı Medya Ajansı Ars Electronıca Festival

Ödülü Takdim Eden: Ets M.I.C.E. Direktörü Emre Önol ve Saba Tümer



Turkısh Aırlınes 2019 En İyi Stant Ödülü; Maestro Dmc

Ödülü Takdim Eden: İstanbul Turizm Derneği Başkanı Halil Korkmaz



En İyi Spor Etkinliği; Uzunetap Tanıtım Organizasyon-Garmın Runfıre Salt Lake Ödülü Takdim Eden; Ece Vahapoğlu



En İyi Spor Etkinliği Juri Özel Ödülü: Nirvana Plus-5. Global Run Bodrumödülü Takdim Eden; Ömür Gedik



En İyi Festival; Ark Organizasyon & Bebekliler Derneği-Bebek Şenliği

Ödülü Takdim Eden; Tan Sağtürk ve Banu Noyan



En İyi Festival Jüri Özel Ödülü: Ceo Event-Teknofest Ödülü Takdim Eden: Milliyet Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç





Skyhub En İyi Incentıve Firması: Pronto Mıce Dmc

Ödülü Takdim Eden: Skyhub Outbound Group Manager Orhan Durmuş



W Istanbul En İyi Uyarlama Etkinlik : Heymo® The Experience Design Company-Youtube Pulse Ödülü Takdim Eden: W Istanbul Genel Müdürü/Oliver Kesseler ve Wilma Elles



En İyi Roadshow: Atölye Grup -Yarını Kodlayanlar

Ödülü Takdim Eden: Ramada Plaza Tekstilkent Genel Müdür Deniz Erçekin ve Yıldırım Mayruk



Lıonel Hotel İstanbul En İyi Sahne Tasarımı: Illusıonıst-Tacikistan Devleti 27. Bağımsızlık Kutlamaları Ödülü Takdim Eden: Lionel Hotel Istanbul Yönetim Kurulu Üyesi Demet Uğur ve Ivana Sert



En İyi Konser;Tema Menajerlik-Regnum Carya Lıve In Concert 2018

Ödülü Takdim Eden: Kurumsal İletişimciler Derneği Etkinlik Etkinlik Komite Lideri Özlem Kaya ve Çiğdem Tunç



En İyi Etkinlik Prodüksiyonu: Hezarfen Danışmanlık-Ziraat Bankası Sanat Koleksiyonu Dijital Sergisi Ödülü Takdim Eden: Türob Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Topaloğlu ve Tuğba Özerk



En İyi Çocuk Etkinliği: Elli5 Event -Hayallerin İçin Kocaman Gülümse /Capıtol Avm

Ödülü Takdim Eden: Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya ve Dilay Korkmaz



En İyi Etkinlik/Toplantı Yönetimi Firması; Krea Mıce Ödülü Takdim Eden: Redbull Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Miray Fettahoğlu



Canon En İyi Ses-Görüntü-Işık Uygulaması; Tema Cc-Türkmenbaşı Uluslararası Liman Açılışı Ödülü Takdim Eden; Canon’un Kıdemli Satış Pazarlama Müdürü Yavuz Bahadıroğlu



En İyi Çıkış Yapan Etkinlik/Toplantı Yönetimi Firması: Heymo® The Experience Design Company Ödülü Takdim Eden; Fabrıc House Genel Müdürü Berna Akşit Yakuboğlu



Türkkan Turizm En İyi Teknolojik Altyapı; Biletino-Desıgn Week Turkey 2018 Ödülü Takdim Eden: Türkkan Turizm Firma Ortağı Gökçen Türkan



En İyi Avm Etkinliği: Kamp Pozitif & Outdoor-Taurus Avm Ankara Babalar & Çocuklar Kampı Ödülü Takdim Eden: Turizm Medya Grubu Satış Müdürü Gökçe Gül