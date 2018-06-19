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"7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali" başladı

- Bağcılar Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı'nda 5 gün sürecek festivalde, her gün farklı yörelere ait halk oyunları gösterileri ile türküler seslendirilecek

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "7 Bölge 7 Renk Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı'nda düzenlenen festivalin ilk gününde yöresel sanatçılar mini konser verdi.

Giresun, Bolu, Karaman ve Ardahan derneklerinin halk oyunları sergilendiği festivalde konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçenin her geçen yıl büyük projelere kavuştuğunu belirtti.

Hizmete sunulan projelerin 7'den 70'e herkese hitap ettiğini ifade eden Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Hamdolsun, ramazan ayını iklimine uygun şekilde yaşadık. 130 bin hemşehrimizle iftar sofralarında buluştuk. Sahur programlarında bir araya geldik. Ramazan Bayramı'nda bolca dua ettik. Şimdi de geleneksel festivale ev sahipliği yapıyoruz. Festival vesilesiyle kültürümüzü, geleneklerimizi ve değerlerimizi yaşatıyoruz. Tüm bu güzellikleri gelecek kuşaklara aktarıyoruz."

Festivalin açılış programına ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir ve Hasan Turan'ın yanı sıra Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan da katıldı.

Beş gün sürecek festivalde her gün farklı yörelere ait halk oyunları gösterileri ile türküler seslendirilecek.

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