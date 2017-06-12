"7. Malatya Uluslararası Film Festivali"

İSTANBUL (AA) - Bu yıl yedincisi düzenlenen "Malatya Uluslararası Film Festivali"nde, onur ödülleri oyuncu Halil Ergün, şarkıcı Belkıs Özener ve yönetmen Mesut Uçakan'a takdim edilecek.

Festival, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya Valiliğinin katkılarıyla 9-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Festival kapsamında, oyuncu Halil Ergün, şarkıcı Belkıs Özener ve yönetmen Mesut Uçakan'a "Kristal Kayısı-Onur Ödülü" verilecek.

- Özgün filmlerin oyuncusu Halil Ergün

Halil Ergün, Halk Oyuncuları'nda "Teneke" adlı eserle profesyonel oyunculuğa adım attı.

Vasıf Öngören, Mustafa Alabora ve Erdoğan Akduman ile 1976'da Ankara Birlik Sahnesi’ni kuran Halil Ergün, 43 yıl önce Yılmaz Güney'in kaleme aldığı "İzin" adlı filmle sinemaya başladı.

"Kadın Dul Kalınca" filminde Fatma Girik'le birlikte 1988 yılında oynayan Ergün, 1995 yılında yönetmenliğini Ümit Elçi'nin yaptığı, Erhan Bener'in aynı adlı romanından uyarlanan "Böcek" filminde Nurseli İdiz, Füsun Demirel ve Meltem Cumbul ile başrolleri paylaştı.

Film, aynı yıl Ergün'e üç kez "En iyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandırdı.

- Yeşilçam şarkılarının sesi Belkıs Özener

Müzik hayatına 16 yaşındayken Tepebaşı'nda ilk defa sahneye çıkarak başlayan Belkıs Özener, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'in yanı sıra Yeşilçam filmlerinde şarkılar seslendirdi.

İlk olarak 1967 yılında "Sinekli Bakkal" filmiyle Yeşilçam'a adım atan Özener, "Fosforlu Cevriye", "Sevemedim Kara Gözlüm", "Karakolda Ayna Var", "Azize" gibi Yeşilçam'ın sevilen eserleri ile tanınıyor. 81 yaşındaki Belkıs Özener, bu yıl Yeşilçam'daki sanat hayatının 50. yılını kutlayacak.

- Sinemada bir duruş Mesut Uçakan

Türkiye'deki 1980'li yılların sonu ve 1990'lı yılların başındaki siyasallaşma sürecine "Reis Bey" ve "İskilipli Atıf Hoca" filmleriyle katkıda bulunan usta yönetmen Mesut Uçakan, 1978 yılında başrollerini Müjde Ar ve Bulut Aras'ın paylaştığı "Lanet" adlı filmiyle ilk uzun metrajını çekti.

Türk sinemasında bazı ilkleri de başlatan usta yönetmen, "Kavanozdaki Adam (1987)" filmiyle ilk defa bilim-kurgu türünü denedi. "Reis Bey (1988)" ile koyu sansür döneminde ilk defa yargıyı eleştiren Uçakan, "Kelebekler Sonsuza Uçar/İskilipli Atıf Hoca (1993)" isimli filmiyle istiklal mahkemeleri şahsında yakın tarihi eleştirdi.