8 bin yıllık boya atölyeleri gün yüzüne çıkartıldı

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in İnönü ilçesi yakınlarındaki MÖ 6 bin yılına ait Kanlıtaş Höyüğü'nde bulunan Anadolu'nun en eski atölyelerinde boya örneklerine rastlandı.

Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya'nın yer aldığı İçbatı Anadolu'nun en eski yerleşimi Kanlıtaş Höyüğü, ham madde ve mineral yataklarının üzerinde bulunuyor.

Söz konusu bölgede 2013 yılından beri Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından sürdürülen kazılarda ele geçirilen havan, öğütme taşları ve kabın içinde bulunan boya, bölgede bu alandaki üretimin varlığını ortaya çıkarttı.

Kazı Grubu Başkanı ve AÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013 yılından itibaren yürütülen kazıların 5'inci sezonuna girdiğini belirterek, bu sezon artık, geçmiş yılların bulgularını tamamlamayı düşündüklerini kaydetti.

Kanlıtaş Höyüğü'nün biçimi hakkında çok daha net bulguların olduğunu anlatan Türkcan, "Yerleşme özellikle kaya cephesinde bulunduğundan dikkati çekiyor. Batıdan ve doğudan istinat duvarlarıyla çevrilmiş ve büyük kerpiç yapılarla sabit bir yerleşim alanı halini almış. Etrafı büyük duvarlarla çevirerek doğaya karşı kendilerini korumuşlar." diye konuştu.

- "Höyük bir boya atölyesi olarak kullanılmış"

Türkcan, höyüğün bir üretim merkezi ve atölye olarak kullanıldığının net olarak belirlendiğini söyledi.

Kazılarda daha önce mermer bilezik atölyeleri bulduklarını belirten Türkcan, şöyle devam etti:

"Kazının başından beri bir boya endüstrisinin varlığından şüphe ediyorduk. Havanlarda, öğütme taşlarında ve bir kabın içinde boya örneklerini rastladık. Bunun varlığını daha iyi anladık. Çeşitli malzemelerin üzerinde boya örnekleri bulduk. Analizlerin ardından boyaların organik mi yoksa mineral mi olduğunu tespit edeceğiz. Biz mineral boya olarak düşünüyoruz. Bu, aşı boyası olarak bildiğimiz boya türü. Şimdi bir boya üretimi olduğunu da çok net görebiliyoruz."

Bunun, Anadolu'daki her yerleşmede sürekli görülen bir durum olmadığını anlatan Türkcan, "Kırmızı ve sarıya yakın boya örnekleri var. Kan ve hayatla ilişkilendirildiği için kırmızı rengin öne çıktığını görüyoruz. Boyayı da burada yaptıklarını tespit ettik. Boya topakları da ortaya çıkarttık. Belki buradan farklı yerlere de boya gönderiyorlardı. Kanlıtaş Höyüğü'nün bir boya atölyesi olarak kullanıldığı da söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.