ROMA (AA) - Roma Yunus Emre Enstitüsü (YEE), 8. Errichetta Uluslararası Geleneksel Müzik Festivali'ne katılmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılara resepsiyon düzenledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da, YEE'nin desteğiyle 11-18 Ocak'ta düzenlenen 8. Errichetta Uluslararası Geleneksel Müzik Festivali'ne katılan müzisyenler, resepsiyonda bir araya gelerek birbirlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

AA muhabirine konuşan ney sanatçısı Ömer Erdoğdular, yarın katılımcılara geleneksel Türk müziğinin önemli eserlerinden bir dinleti sunacaklarını aktardı.

Türk müziğinin her geçen gün tanınmaya ve daha da sevilmeye başladığını söyleyen Erdoğdular, İtalya, ABD, Almanya, Hollanda, İspanya, Yunanistan gibi birçok ülkeden öğrencisi bulunduğunu belirtti.

Tambur sanatçısı Murat Aydemir ise küresel iletişimin artmasıyla beraber sanattaki etkileşimin de yoğunlaştığını dile getirdi.

Festival çerçevesinde sunacakları dinletide klasik Türk müziği eserlerinin yanı sıra taksim de yapacaklarını anlatan Aydemir, Avrupalıların Türk müziğine dair en çok sevdiği noktalardan birinin de doğaçlama müzik olduğunu kaydetti.

İran'ın geleneksel Mazandaran müziği üstadı Abolhassan Khoshrou da Türk ve İran müziklerinin birbirine benzediğini ancak Türk müziğinin daha dinamik ve hareketli olduğunu söyledi. Khoshrou, Türk müziğini çok sevdiğini sözlerine ekledi.

- Amaç geleneksel müziği korumak

Errichetta Müzik Festivali, geleneksel halk müziklerinin korunmasını amaçlıyor. Festival çerçevesinde İtalya, Türkiye, Fransa, Yunanistan, Bulgaristan, Almanya, Yeni Zelanda ve ABD gibi farklı ülkelerden geleneksel müzik icra eden sanatçılar, Roma’da konserler veriyor, atölye çalışmalarında bulunuyor. Böylece çeşitli ülke müziklerinin yeni alanlar bularak zenginleşmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

8. Errichetta Uluslararası Geleneksel Müzik Festivali'ne Türkiye'den ünlü ney üstadı Ömer Erdoğdular katılıyor. Festival kapsamında yarın, tambur sanatçısı Murat Aydemir ile birlikte geleneksel Osmanlı müziği icra edecek olan Erdoğdular, ertesi gün de Roma YEE'de İtalyan ve yabancı müzikseverlere yönelik iki günlük atölye çalışması gerçekleştirecek.

Türkiye’nin en önemli neyzenlerinden olan sanatçı Erdoğdular, Niyazi Sayın ve Bekir Sıtkı Sezgin gibi ünlü sanatçılarla çalıştı. Erdoğdular, Kültür Bakanlığına bağlı İstanbul Klasik Türk Müziği Topluluğundan emekli oldu.