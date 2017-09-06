8. Karsanat Barok Müzik Festivali başladı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Karya Kültür ve Sanat Derneğince (KARSANAT) 8'incisi düzenlenen Karsanat Barok Müzik Festivali başladı.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Avusturya Kültür Ofisi’nin desteği ile Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen festivalin ilk gününde, Karya Barok Topluluğu konser verdi.

"Versailles Sarayı’nda bir gece" isimli konserde kontrtenor Kaan Buldular ve koloratür-mezzo soprano Esen Demirci ile konuk sanatçılar İstanbul Devlet Operası solisti bariton Alp Köksal ve Mersin Devlet Operası solisti soprano Çiğdem Aladağ sahne aldı.

Sanatçılara klavsende Zümrüt Aliyeva, kemanda Özge Gökçen ve viyolonselde Orhan Avcı eşlik etti. 1,5 saat süren konseri 300 kişi izledi.

Festival yarın "Habsburg Şatosu'nda müzik isimli" konser ile devam edecek.

