8. Malatya Uluslararası Film Festivali Biletleri Satışa Çıkıyor!

Yerli ve yabancı 100’ü aşkın film seyirciyle buluşurken, festivalde yüzlerce sinema profesyonelinin yanı sıra, dünya çapında oyuncular, yönetmenler, sektörün birbirinden değerli isimleri ağırlanacak.



Bir hafta sürecek olan festivalin biletleri ise 6 Kasım Salı günü, Yeşil Sineması ve Malatya Park Avşar Sineması gişelerinde, satışa sunuluyor. Bilet bedelleri, sinemaseverlerin festivale katılımını kolaylaştırma adına öğrenciler için 3 TL, yetişkinler için ise 5 TL ile sınırlandırıldı.



Ayrıca festival takipçileri filmler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimleri ve etkinlikleri günlük olarak festivalin yenilenen “malatyafilmfest.org.tr” internet sitesinden takip edebilecekler.



8. MALATYA ULUSLARARASI FESTİVALİ’nde seyirci ile buluşacak filmlerin bir bölümü şöyle;



ULUSAL UZUN METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

1- Borç – Debt – Vuslat Saraçoğlu

2- Aydede- Road To The Moon – Abdurrahman Öner

3- Son Çıkış - Siren’s Call – Ramin Matin

4- İçerdekiler- Insiders – Hüseyin Karabey

5- Halef-Halef – Murat Düzgünoğlu

6- Güvercin- The Pigeon – Banu Sıvacı

7- Meleklerin Koruyucusu-Guardian of Angels – Ensar Altay

8- Dört Köşeli Üçgen- Four Cornered Triangle – Mehmet Güreli

9- Kardeşler- Brothers – Ömür Atay

10- Anons- The Announcement – Mahmut Fazıl Coşkun

11- Sükut Evi-House of Serenity – Cafer Özgül

12- Çınar-Plane Tree – Mustafa Karadeniz

13- Güvercin Hırsızları- The Pigeon Thieves – Osman Nail Doğan



ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

1-Kimse Elimi Tutmasın – Cenk Ertürk – Kurmaca

2-Pantolon – Tahsin Özmen – Kurmaca

3-Her Şey Yolunda – Metehan Şerefoğlu – Kurmaca

4-İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış… ve İlkbahar – Hamza Uysal – Animasyon

5-Balık Kraker – Yiğit Evgar – Kurmaca

6-Hikayeci – Anıl Güldoğan – Kurmaca

7-Boşluk – Elif Eda – Kurmaca

8-Görüşme – Vehbi Bozdağ – Kurmaca

9-Sonsuz – Murat Çetinkaya – Kurmaca

10-Sen Adam Mısın – Alihan Erbaş, Harun Köybaşı – Belgesel



ULUSLARARASI UZUN METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

1-AGA - Milko Lazarov – Bulgaritan/Almanya

2-AN IMPOSSIBLY SMALL OBJECT (Aşırı Küçük bir Nesne ) - David Verbeek – Tayvan/Hollanda/Hırvatistan

3-HAPPY BIRTHDAY (Doğum Günün Kutlu Olsun) - Christos Georgiou – Yunanistan/Almanya/Fransa

4-IN SİLENCE (Sessizlikte) - Ardak Amirkulov – Kazakistan

5-LAST CHİLD (Son Çocuk) - Shin Dong-Seok – Güney Kore

6-SULEİMAN MOUNTAİN (Süleyman Dağı) - Elizaveta Stishova – Kırgızistan

7-ORANGE DAYS (Turunç Günleri) - Arash Lahooti – İran

8-VOLCANO (Volkan) - Roman Bundachuk – Ukrayna/Almanya

9-SUMMER SURVİVORS (Yazdan Kalanlar) - Marija Kavtaradze – Litvanya

10-THE LOAD (Yük) - Ognjen Glavonic – Sırbistan/Fransa/Hırvatistan

11-ANONS (The Announcement) – Mahmut Fazıl Coşkun – Türkiye/Bulg.

12-MELEKLERİN KORUYUCUSU – Ensar Altay – Türkiye



ULUSLARARASI KISA METRAJ YARIŞMA FİLMLERİ

1-Red Velvet – Mahmoud Samir/ Youssef Mahmoud – Mısır – Kurmaca

2-The Teacher – Maxim Elagin – Rusya – Kurmaca

3-Sallakh – İspanya – Rasoul Iranzaf Aghamırlu – İran – Kurmaca

4-Zacarias – Violeta Trincado – İspanya

5-Short – Ruslan Aghazadeh – Azerbaycan

1-Yedinci Ocak – Yön: Haydar Şişman – Yap: Ümran Safter



ULUSLARARASI PANORAMA

1-A Road (Yol)– Kalvira Akchalova – Kırgızistan – Kurmaca

2-Dark Night (Karanlık Gece)– Ivan Plechev – Rusya – Kurmaca

3-Labor (Doğum Sancısı)– Cecilia Albertini – İtalya/Amerika – Kurmaca

4-Heyvan (Hayvan)– Behram Ark – İran – Kurmaca

5-Melodi – Michael Kam – Singapur – Kurmaca

6-Space Mountain (Uzay Dağı)– Victor Nores – İspanya - Kurmaca