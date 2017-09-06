8. Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen "Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali" başladı.

Marmaris Belediyesi ve Bursa Gala Kültür Sanat Organizasyonu tarafından gerçekleştirilen festivale, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan ve KKTC'den 10 halk dansları grubundan 200 dansçı katıldı.

Halk dansları grupları, Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sahne aldı. Gösterileri, vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de izledi.

Bursa Gala Kültür Sanat Organizasyonu Genel Koordinatörü Selçuk Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası Marmaris Halk Dansları Festivali'ni geleneksel hale getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Her yaş gurubundan dansçının katıldığını belirten Yıldız, "Festivalimiz, ülkemizin ve insanımızın turistik zenginliklerinin, konukseverliğinin, kültürel değerlerinin uluslararası alanda tanınmasını sağlamaktadır. Halkımıza farklı ulusal kültürleri ve danslarını tanıma olanağı sunmayı amaçladık." dedi.

Bu arada, etkinlik kapsamında 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla Marmaris Belediyesi tarafından katılımcılara sığla fidanı dağıtıldı.

Festival, cuma günü Marmaris Amfi Tiyatro'da gala gösterisiyle sona erecek.