800 yıllık mahalle turistlerin gözdesi

ANTALYA (AA) - ABDULLAH ÇATLI - Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip Sarıhacılar Mahallesi, Osmanlı mimarisi tarzındaki evleri ve İpek Yolu ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 800 yıllık geçmişi olan köyde, aslına uygun restore edilen Osmanlı mimarisi tarzındaki evler ile tarihi İpek Yolu'nun ilgi topladığını, mahallenin her geçen yıl daha fazla yerli ve yabancı turistin ilgisini çektiğini söyledi.

Mahalleyi bu yılın nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini, özellikle Alman, Fransız ve Hollandalıların büyük ilgi gösterdiğini anlatan Uysal, "Turistler 350-400 yıllık cami ile düğmeli evleri gezip, İpek Yolu'nda geziye çıkıyorlar." diye konuştu.

Sarıhacılar Mahallesi'nin alternatif turizm için önemli olduğunu ve yaklaşık 3 yıldır turizmin geliştirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Uysal, "Sarıhacılar Mahallesi içinde 5 bine yakın obje bulunuyor. Mahallede konaklama imkanı bulunuyor. Burası Akseki coğrafyasında tarihi düğmeli evlerin en çok olduğu bölgemizdir." dedi.

Akseki'nin, Manavgat ve Alanya'ya çok yakın olduğuna işaret eden Uysal, şöyle konuştu:

"Torosların üzerindeki doğası, tabiatı, ören yerleriyle, yazın bile kayak yapabileceğiniz kayak tesisleri, av turizmi, yayla turizmi, dağ turizmi ile bütün aktivitelere sahip bu bölgede hareketliliği sağlamak amacıyla son yıllarda çok büyük bir çalışma içerisine girdik. Bu bölgemizi Antalya turizmine kazandırdığımıza inanıyorum. Buraya gelen misafirlerimize Akseki'nin köy hayatını, doğa hayatını görmeleri amacıyla birçok aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Buradaki müzenin dışında Akseki merkezde bu yıl 3 tane daha müze açtık. Etnografya ve fotoğraf müzesi açtık."

- Kayak merkezi projesi

Göktepe Yaylası'nda 7 pisti bulunan bir kayak merkezi projesi olduğunu anlatan Uysal, bu merkezin de turizme katkı sağlayacağını dile getirdi.

Akseki'nin alternatif turizmden hak ettiği payı almasını umut ettiğini belirten Uysal, yapacakları çalışmalarla Sarıhacılar'dan Akseki'ye kadar olan kısmı turizme kazandırmak istediklerini dile getirdi.

Bölgeyi gezen Alman turist Daniel Muth, "Doğasıyla, deniziyle, havasıyla müthiş güzel. Madalyonun diğer tarafını görmek için alternatif turizm olarak buraları gezdik, beğendik. Bu köyden çok hoşlandım. Böyle etkili bir köy Türkiye'de olduğu için çok mutlu oldum." diye konuştu.

- "Bizim için önemli bir ekmek kapısı"

Turist rehberi Alper Berber de konuklarını deniz kenarından alıp alternatif turizm kapsamında Akseki'ye getirdiklerini belirterek, "Tarihi yapıları, kültürümüzü göstermemiz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bütün konuklarımız buradan memnun ayrılıyor." dedi.

Denizden bin 70 metre yükseklikteki Sarıhacılar Mahallesi'ni görmek isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Berber, "Her hafta salı ve çarşamba günleri bu mahalleye geliyoruz. Haftalık 35 Alman müşteri getiriyoruz. Bizim için de bu bölge önemli bir ekmek kapısı oldu. Bu bölgeye getirdiğimiz turistlerden paramızı kazanıyoruz." şeklinde konuştu.

Turizm acentesi yetkilisi Gökhan Bulut da Alman ağırlıklı olmak üzere haftada 500 turisti bölgeye getirdiklerini anlattı. Bulut, şöyle konuştu:

"Özellikle geçen yıllarda gelen misafirler, bir yıl sonra tekrar gelmek için arkadaşlarına öneriyorlar. Antalya'ya gelen turistlerin çoğu deniz ve plajları için geliyor. Son zamanlarda kültür turizmine büyük ilgi var. Bunun nedeni gerçekten görülmesi gereken bir çok kültürel yerlerimiz var. Bununla birlikte birçok misafir Sarıhacılar'a büyük ilgi gösteriyor. Öncelikle amacımız ülkemizi yabancı misafirlere en iyi şekilde tanıtmaktır. Tarihi cami, tarihi düğmeli evler, müzeler ve antik yol görülmeye değer."