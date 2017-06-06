80'lik ninenin yağlı boya tabloları ilgi görüyor

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Necla Hayal'in Halk Eğitim Merkezi kursunda yaptığı yağlı boya tablolar ilgi görüyor.

Eşini kaybettikten sonra yalnız yaşayan, 2 çocuk ve 3 torun sahibi Hayal, zamanını resim yaparak değerlendirmeye başladı.

Çiftlikköy Halk Eğitim Merkezi resim kursuna devam eden Hayal, kurs öğretmeni ve diğer kursiyer arkadaşlarının takdirini topluyor.

Hayal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim merakının ailesinden kaynaklandığını söyledi.

"Resim yapmak bana ekstra enerji veriyor"

Annesinin çok güzel resim ve el işleri yaptığını, kendisinin de ondan ilham aldığını anlatan Hayal, "Çocukluğumdan beri resim yapmayı çok seviyorum. Resim yapmak bana ekstra enerji veriyor. 'Resim duygularımı çok değiştirdi, beni gençleştirdi' diyebilirim. Burada çok güzel bir aile ortamımız var. Arkadaşlarla da uyum içindeyiz. Bu mutluluğu size tarif edemem. Çocuklarıma ve torunlarıma resimler yapıyorum. Çok seviniyorlar. Beni takdir ediyorlar." diye konuştu.

Hayal, haftada 2 gün resim kursuna geldiğini ama evde de çizimlerine devam ettiğini belirterek, en çok pastel renkleri sevdiğini ifade etti.

Muhabir: Fikret Mazı