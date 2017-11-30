İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

Raşit Görgülü'nün yönettiği, Serkan Şenalp, Natasa Petrovic, Emir Hadzıhafızbegovic, Suzan Kardeş, Meral Çetinkaya, Arif Erkin Güzelbeyoğlu ve Ufuk Bayraktar'ın oynadığı "Geçmişteki Sır" izleyici ile buluşacak.

Senaryosu İrfan Saruhan'a ait olan dram türündeki film, fotoğrafçılık yaparak geçimini sağlayan bir gencin, geçmişine dair izleri aramak için Bosna Hersek'e uzanan hikayesini anlatıyor.

"Aile Arasında"

Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı "Aile Arasında", eşi tarafından terk edilen bir adamın kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor.

Ozan Açıktan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Ayta Sözeri ve Ünal Yeter rol aldı.

Yon Thomas'ın görüntü yönetmenliğini yaptığı filmin müzikleri Jingle Jungle imzası taşıyor.

"Aşka Geldik"

Muharrem Özabat'ın yönettiği, Metin Yıldız, Şener Kökkaya, Ferda Amin, Gönül Dilan, Ali Tutal ve Yakup Yavru gibi isimlerin oynadığı "Aşka Geldik", kendi halinde bir Anadolu köyüne Almanya'dan bir araştırma ekibinin gelmesiyle gelişen olayları konu alıyor.

"Körfez"

Ulaş Tuna Astepe, Ahmet Melih Yılmaz, Serpil Gül, Müfit Kayacan, Merve Dizdar, Damla Ardal ve Cem Zeynel Kılıç'ın oynadığı "Körfez" adlı filmin yönetmenliğini Emre Yeksan yaptı.

Yeksan'ın senaryosunu Ahmet Büke ile birlikte kaleme aldığı dram türündeki film, gelecek planlarını beklemeye alan bir gencin, yaşadığı şehri aniden kaplayan bir kokuyla birlikte değişen hayatını anlatıyor.

"Sarı Sıcak"

Fikret Reyhan'ın yönettiği "Sarı Sıcak"', üretim ilişkilerinin değişmesine paralel olarak sermayenin de el değiştirmesi ve bu değişimden etkilenen insanların zorlu yaşamlarını ikinci kez sinemaya taşıyor.

Artan endüstrileşmeyle birlikte fabrikaların arasında sıkışıp kalmış bir tarlada, büyük maddi sorunlarına rağmen geleneksel yöntemlerde tarım yapıp hayata tutunmaya çalışan göçmen bir aileyi odağına alan filmde, Aytaç Uşun, Mehmet Özgür, Gökhan Şimşek, Cem Zeynel Kılıç ve Seher Çuhadar gibi isimler rol aldı.

"Yarını Yok"

Ethan Hawke'ın başrolünde yer aldığı "Yarını Yok", sadece 24 saatlik yaşam süresi kalan bir kiralık katilin, hayatına mal olan insanlarla hesaplaşmasını konu ediniyor.

Ethan Hawke'nin yanı sıra Paul Anderson, Liam Cunningham, Nathalie Boltt ve Tanya van Graan'ın oynadığı filmin yönetmenliğini Brian Smrz yaptı.

Senaryosu Jim McClain, Ron Mita ve Zach Dean üçlüsüne ait olan ABD ve Çin ortak yapımı film, aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

"Çizgi Ötesi"

Niels Arden Oplev'in yönetmenliğini yaptığı; "Çizgi Ötesi", ölümden sonrasını araştıran beş tıp öğrencisinin öyküsünü beyaz perdeye taşıyor.

Ellen Page, Diego Luna, Nina Dobrev, James Norton ve Charlotte McKinney'in rol aldığı bilim-kurgu ve korku karışımı film özetle şöyle:

"Ölümden sonra neler olduğunu merak eden beş tıp öğrencisi, birbirlerinin kalbini deney yoluyla kısa süreliğine durdurarak, her biri neredeyse öldükleri bir anı deneyimler. Bu deney onlara ölümden sonra ne olduğuna dair ilk elden bilgi sağlar ancak deneyleri gittikçe daha tehlikeli bir hal almaya başlar. Zamanla gençlerin her biri geçmişteki günahları tarafından avlanmaya ve diğer tarafa geçmelerinin paranormal sonuçlarını yaşamaya başlar."

"Jüpiter'in Uydusu"

Kornel Mundruczo'nun prömiyeri Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren filmi "Jupiter'in Uydusu", zorluklarla Suriye'den Macaristan'a gelen mülteci bir gencin sıra dışı hikayesini konu ediniyor.

Senaryosu yönetmen Kornel Mundruczo ve Kata Weber'e ait olan Macaristan yapımı filmde, Zsombor Jeger, György Cserhalmi, Merab Ninidze ve Monika Balsai oynuyor.

"Tamircikler: Gizli Görev"

Vasiko Bedoshvili, Andrey Kolpin ve Ivan Pshonkin'in yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi "Tamircikler: Gizli Görev", sadece çocuklar tarafından görülebilen ve bilumum alet edevatları tamir edebilen Tamircikler'in hikayesini anlatıyor.

Muhabir: Melik Fırat Yücel