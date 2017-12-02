"9. İstanbul Edebiyat Festivali Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen, "9. İstanbul Edebiyat Festivali"nde, ödüller sahiplerini buldu.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı ve Festival Koordinatörü Mahmut Bıyıklı, Sultanahmet'teki Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde yaptığı konuşmada, kültür ve sanata yılmadan, yorulmadan, vefa duygusuyla hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Bir hafta boyunca İstanbul'un kalbi Sultanahmet'te gerçekleşen festivalde edebiyatın ve sinemanın bütün yönleriyle ele alındığını vurgulayan Bıyıklı, şöyle devam etti:

"Festivalde bir hafta boyunca düzenlediğimiz etkinlikler, farklı fikirler ve bakış açılarıyla, bir arada olmanın ve hep birlikte Türkiye olmanın fotoğrafını hepimize gösterdi. Edebiyat festivalinde her sene olduğu gibi bu sene de 'vefa'yı ön planda tuttuk. Bu akşam ödül alan kıymetli sanatçılarımıza, yönetmenlerimize ve yazarlarımıza ülkemizin kültür ve sanatına verdikleri değerli katkılar nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Bizler, onları takip eden, izleyen ve sanat çalışmalarından esinlenen insanlar olarak, 'sizlerin yanındayız, omzumuz sizin omzunuzun yanındadır' demek için bu beratları ve ödülleri kendilerine sunuyoruz. Festival süresince emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

- "Ödülümü, 15 Temmuz şehitlerine adıyorum"

Göksel Baktagir konserinin ardından ödüllerin takdim edildiği festivalde, Festival Özel Ödülü'ne değer bulunan yönetmen Semih Kaplanoğlu, kendini iyi ve mutlu hissettiğini belirterek, festivalin hazırlanması sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaplanoğlu, şunları kaydetti:

"Sinemayı, edebiyatı ve sanatı çok daha fazla halkla bütünleştirmemiz, onlarla birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Temelde ülkemizi, temellerimizi tanımamız lazım. TYB'den acizane talebim, ülkemizin enerjisini hissetmemiz için önemli olan bu etkinliklerin sadece İstanbul ile sınırlı kalmadan, Anadolu'ya da taşımasını, bizleri oralarda düzenleyecekleri etkinliklere davet ederek, insanlarla buluşturmalı diye düşünüyorum. Bu ödülü ise 15 Temmuz şehitlerine adamak istiyorum. Çünkü şehitlerimizin içinde sevdiğim, tanımaktan onur duyduğum Erol Olçok da vardı. Bugün eğer burada toplanıp geleceği konuşabiliyorsak, onlara çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum."

Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülen, sinema yazarı İhsan Kabil de "Burada bir hafta boyunca harika zaman geçirdik. Sinema ve edebiyat ilişkisini bir araya getiren, farklı soruları açımlamaya, anlamaya çalışan, bağ kuran, farklılıkları irdeleyen, çok değerli sinema ve edebiyat insanlarını yad ettik, saygılar sunduk. Çok verimli ve bereketli bir çalışma oldu. Gelecek yıllarda uluslararası faaliyetlere dönüşecek olan bu etkinliklerde, sinema yine yer alır ve bu çalışmalar bir adım daha öteye gider diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ömer Lütfi Mete ise "Muhtevalı senaryolarıyla, sinemaya sırat-i müstakim üzerine istikamet kazandırması" nedeniyle Vefa Ödülü'ne layık görüldü. Ömer Lütfi Mete'ye verilen Vefa Ödülü'nü kızı Hicaz Mete aldı.

- "Beratımı, Semih Kaplanoğlu'nun elinden aldım"



Üç büyük ödülün yanı sıra, sinema ve edebiyat alanında ürün ortaya koymuş ve emek vermiş, umut vadeden genç kalem ve yönetmenlere 6 takdir beratı takdim edildi.

Ödülünü yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun elinden alan Ensar Altay ise ödülünü ünlü yönetmenden aldığı için mutluluğunu dile getirerek, "Bunun adı 'Berat', ben de 'Beratımı' Semih Kaplanoğlu'nun elinden aldım. Bunun benim için anlamı çok büyük. Eğer bu bir gelenekse ve eğer bir sinema oluşacaksa gelenek olması gerekir, bundan sonra bir şey yapıp-yapamamak, artık benim becerim veya beceriksizliğim olur." şeklinde konuştu.

Ödül töreninde Eda Tezcan, Seyid Çolak, Yeşim Tonbaz ve Bedir Acar'a da takdir beratları verildi. Teşvik beratına ise Yiğit Ege Yazar layık görüldü.