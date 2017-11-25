"9. İstanbul Edebiyat Festivali"nin tanıtımı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı'nın iş birliğiyle bu yıl 9.'su düzenlenen "İstanbul Edebiyat Festivali"nin tanıtımı yapıldı.

Bu yılki teması "Sinema ve Edebiyat" olarak belirlenen festivalin tanıtım toplantısı, festival etkinliklerinin de gerçekleştirileceği TYB İstanbul Şubesi'nin bulunduğu Sultanahmet'teki Kızlarağası Medresesi'nde yapıldı.

Toplantıda konuşan İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, "İstanbul Edebiyat Festivali"nin, edebiyat camiasında çok önemli bir konuma yerleştiğini söyledi.

Şen, kültür ve sanatın önemine değinerek, "Festivalin ilkini yaptığımızda 'Seneye yapılabilecek mi?' tedirginliği vardı. Buradaki herkesin el birliğiyle bugün 9.'sunu yapıyoruz çok şükür. Şimdi bize düşen, bu etkinlik biter bitmez 10. festival için kolları sıvamak. Ülkeler kendi aralarında birçok anlaşma yapıyor. Bu anlaşmaların içinde kültür-sanat yoksa, birbirimizin yazarlarını tanımıyorsak, siyasilerin yaptığı anlaşmaların altı boş demektir." ifadelerini kullandı.





- Festival uluslararası olacak

Festivalin temasının kendisini ayrıca heyecanlandırdığını vurgulayan Şen, şöyle devam etti:

"Sinema ve tiyatromuzun edebiyattan ve edepten uzaklaştığını görüyoruz. Bu konu ilk olarak 8-9 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği bir panelde konuşuldu. Sinema ve edebiyat ilişkisi, bu festival vesilesiyle ilk defa bu çapta gündeme geliyor. Biz her ay Şehir Tiyatroları için 15 eser okuyoruz, 15 eserin de geçemediği oluyor. Çünkü eserlerde dil yok. İdeolojik bir amaçla yazılmışsa, kim yazarsa yazsın kötü bir eser çıkıyor. Alt alta diyaloglar var ama sanat değeri olan bir tiyatro eseri ortaya çıkmıyor."

Şen, sinema ve tiyatroda bir anlatım dili olması gerektiğini belirterek, "Kültür ve sanatta Batının çizdiği sınırlarda mı kalmamız gerekiyor? '9. İstanbul Edebiyat Festivali' bu noktada inşallah çok sağlam bir temel taşı olur ve bu konuştuklarımızın kalıcı hale gelmesini sağlayan dergiler daha da sağlam bir yerde durur. Gazetelerin kültür-sanat sayfası açması çok önemli. Magazin haberleri kültür-sanat diye yutturuluyor. İnşallah Edebiyat Mevsimi'nin 10.'sunda, uluslararası çapta bir etkinliği hep birlikte gerçekleştiririz." diye konuştu.

TYB İstanbul Şubesi Başkanı ve Festival Koordinatörü Mahmut Bıyıklı da sinema ve edebiyatın birbirinden beslendiğini dile getirdi.

Bu etkileşimin ileride de devam edeceğini vurgulayan Bıyıklı, "Hem Türkiye'de hem dünyada, edebi eserlerden sinemaya başarılı uyarlamalar yapılıyor. Edebiyatın aracı kalem, sinemanın aracı kamera. Edebiyat yazıyı, sinema görselliği kullanıyor ama beslendikleri coğrafya aynı. Festivalde bu ikisini tüm detaylarıyla masaya yatıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bıyıklı, bu yıl "Şeref Misafiri" olarak yönetmen Semih Kaplanoğlu'nu ağırlayacaklarını ifade etti.

Festivalin artık İstanbul'a sığmadığına işaret eden Bıyıklı, festivali uluslararası hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.





- Açılış Sedat Anar'dan, kapanış Göksel Baktagir'den

Festival kapsamında edebiyat ve sinemaya değer katan isimlerle ilgili oturumlar yapılacağının altını çizen Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Kapanış günü ödül törenimiz olacak. Öncü isimlere ödüller verilirken, genç kuşak sanatçılara da berat takdim edilecek. 'Festival Özel Ödülü' Semih Kaplanoğlu ve İhsan Kabil'e, 'Vefa Ödülü' ise Ömer Lütfi Mete adına oğlu Ali Buhara Mete'ye verilecek. Film gösterimleri de yapacağımız festivalin açılış konserini Sedat Anar, kapanış konserini de Göksel Baktagir verecek."

"9. İstanbul Edebiyat Festivali" düzenleme kurulunda yer alan sinema yazarı İhsan Kabil ise sinema ve edebiyatın hem benzer hem farklı yönleri olduğunu vurguladı.

Kabil, sinema ve edebiyat arasındaki alışverişin sürekli devam ettiğini belirterek, "Sinemada bazı edebiyat uyarlamaları, hikayenin gerisinde kalabiliyor. Bazıları ise kitabın aynısı oluyor ve seyirci sıkılıyor. Edebiyatın sinemayı beslediği gibi, sinemanın da iyi bir edebiyatının olması gerekiyor. Bu festivalde sinema ve edebiyatın ilişkisini ve bu ilişkinin boyutlarını konuşacağız. Bunların yanında sinemaya gönül vermiş tecrübeli isimlerle, genç sinemacı ve edebiyatçıları da burada ağırlamak çok değerli bizim için. Sinemanın felsefi boyutu, güncel sorunları, teknik ve ekonomik boyutları incelenecek." şeklinde konuştu.

Diğer adıyla "Edebiyat Mevsimi", 27 Kasım'da başlayacak ve sinemayla edebiyat dünyasından ünlü isimler katılacak.

Festival kapsamında Semih Kaplanoğlu, Atilla Dorsay, Ali Ural, Ahmet Yenilmez, Samed Karagöz, Elif Dağdeviren, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Kamil Koç, Ahmet Turgut, Burçak Evren, Mesut Uçakan, Nazif Tunç, Sefa Önal, Bestami Yazgan ve Seyid Çolak gibi birçok kişinin katılacağı söyleşiler yapılacak.

"9. İstanbul Edebiyat Festivali", 2 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

