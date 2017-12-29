İSTANBUL (AA) - Yönetmen Semih Kaplanoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Son olarak "Buğday" filmini sinemaseverlerle buluşturan Kaplanoğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.
Kaplanoğlu, "haber" kategorisinde Filistinli Fevzi El-Junidi'nin gözleri bağlanarak İsrailli askerler tarafından götürülmesini yansıtan "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" adlı fotoğrafa oy verdi.
"Yaşam" kategorisindeki fotoğrafları da tek tek inceleyen Kaplanoğlu, bu kategoride Günay Nuh'un objektifine yansıyan "Ardahan'da Kış" adlı fotoğrafı oyladı.
Semih Kaplanoğlu, "spor" kategorisinde ise tercihini Mustafa Çiftçi'nin çektiği "Ironman Yarışları" adlı fotoğraftan yana kullandı.