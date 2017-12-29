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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

- Şair ve yazar Nuri Pakdil, oylamaya katılarak, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde 3 fotoğrafa oy verdi

AA'nın

İSTANBUL (AA) - Şair ve yazar Nuri Pakdil, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Pakdil, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinde "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Pakdil, "Haber" kategorisinde Filistinli Fevzi El-Junidi'nin gözleri bağlanarak İsrailli askerler tarafından götürülmesini yansıtan "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" adlı fotoğrafa oy verdi.

"Yaşam" kategorisindeki fotoğrafları da tek tek inceleyen şair, bu kategoride Ali Jadallah'ın çektiği "Engelli kardeşlerin yaşamı" adlı fotoğrafı oyladı.

Nuri Pakdil, "Spor" kategorisinde ise tercihini Güven Yılmaz'ın objektifine yansıyan "Hafız Zeynep boks şampiyonu olmak istiyor" adlı fotoğraftan yana kullandı.

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