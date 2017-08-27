Abant'ta bayram tatili hareketliliği

BOLU (AA) - Doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı, 10 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim doğal güzelliği ile ünlü Abant Tabiat Parkı, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilcilerin tercihi oldu.

Tabiat parkında bulunan oteller yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet verirken, günübirlik ve konaklama için gelen tatilciler, piknik alanlarını doldurdu.

Bayram tatilini geçirmek için Abant'a gelen vatandaşlar, kurdukları hamaklarda dinlenmenin yanı sıra faytona ve ata binerek, göl çevresinde yürüyüş ve bisiklet ile tur atarak, piknik alanlarında mangal yaparak tatillerinin keyfini çıkarıyor.

- Yamaç paraşütü atlayışları yaptılar

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Abant'ın Örencik ve Çepni yaylalarında çadır kuran bazı tatilciler ise yamaç paraşütü atlayışları ile de tatillerine renk katıyor.

Abant'ta bulunan bir otelin Genel Müdürü Erol Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ayında yüzde 95 oranında bir doluluk sağladıklarını belirterek, "Abant, ağustos ayında Orta Doğu ve Körfez ülkeleri vatandaşlarının akınına uğradı diyebiliriz. Bu yoğunluk yerli ve yabancı tatilcilerle devam etmekte." diye konuştu.

Kurban Bayramı tatilinin 10 gün olması ile birlikte Abant'a olan ilginin daha da arttığını vurgulayan Oğuz, "Bu bayram tatili süresi içerisinde de gelen rezervasyon talepleriyle birlikte doluluk oranı yüzde 90 seviyelerinde. Bu da şunu gösteriyor, yaz aylarının son günlerinde Abant yine gündemde. Okulların açılacağı güne kadar rezervasyonlarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Özellikle denize gidemeyen konuklarımız, Ankara ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız Abant'ı tercih ediyor." dedi.

Abant'a tatil için Ankara'dan gelen Hamza İkiz ise tatilin güzel geçtiğini, Abant'ın doğal güzelliği ve temiz havasının insanı büyülediğini söyledi.











