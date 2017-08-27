ABD'de Wizard World Comic Con Fuarı CHICAGO (AA) - ABD'deki en renkli etkinliklerden birisi olarak kabul edilen Wizard World Comic Con Fuarı Chicago’da başladı.1972 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlik, Chicago’nun en büyük fuar alanlarından olan Donald...

27 Ağustos 2017 Pazar 04:14