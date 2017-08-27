ABD'de Wizard World Comic Con Fuarı

CHICAGO (AA) - ABD'deki en renkli etkinliklerden birisi olarak kabul edilen Wizard World Comic Con Fuarı Chicago’da başladı.

1972 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlik, Chicago’nun en büyük fuar alanlarından olan Donald E. Stephens Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarda renkli kostüm ve makyajlar dikkat çekti. Etkinlikte çizgi roman, grafik roman animasyonları, video oyunları, film ve televizyon alanlarında stantlar açıldı.

Binlerce ziyaretçinin katılması beklenen fuar 27 Ağustos’ta sona erecek.

Muhabir: Bilgin S. Şaşmaz