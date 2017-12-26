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ABD'nin Kudüs kararına tepki için yürüyor

- ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve yaşanan zulme tepki için İstanbul'dan Kudüs'e ulaşmak hedefiyle yürüyüş başlatan Nurettin Koç, Bolu'ya ulaştı - Koç: - "Kudüs için herkes kendi çapında bir şey yapıyor. Ben de bir Müslüman, bir insan olarak, bireysel olarak ne yapabilirim diye kendime sordum ve bulduğum cevaplardan biri de buydu. Elimden gelen bu. Bunu yapabileceğime inandım ve şu anda amacımı gerçekleştiriyorum"

ABD'nin Kudüs kararına tepki için yürüyor

BOLU (AA) - ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki için İstanbul'dan Kudüs'e ulaşmak hedefiyle yürüyüş başlatan 35 yaşındaki Nurettin Koç, Bolu'ya geldi.

D-100 Karayolu'nun Bolu kesiminde elinde Filistin bayrağıyla yürüyen Koç, sis ve soğuk havaya rağmen Ankara yönüne yürüyüşünü sürdürüyor.

Yürüyüş esnasında kısa bir mola veren Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşe 17 Aralık'ta İstanbul'dan başladığını söyledi.

Koç, yürüyüşünün 10. gününde Bolu'ya ulaştığını aktararak, "Yaklaşık 5 ya da 6 gün sonra Ankara'ya ulaşmayı düşünüyorum. Ankara'dan sonra Hatay'a doğru yürümeye devam edeceğim. Benim gücüm Hatay'a kadar yetiyor. Oradan da güvenilir bir yol ya da güzergah bulabilirsem Kudüs'e kadar gideceğim. Şu an için önceliğim Türkiye sınırlarını tamamlamak." diye konuştu.

Koç, yürüyüşünün toplam iki ay süreceğini aktararak, "Kudüs'te yıllardır zulüm var. Kudüs için herkes kendi çapında bir şey yapıyor. Ben de bir Müslüman, bir insan olarak, bireysel olarak ne yapabilirim diye kendime sordum ve bulduğum cevaplardan biri de buydu. Elimden gelen bu. Bunu yapabileceğime inandım ve şu anda amacımı gerçekleştiriyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABDD-100 KarayoluFilistinKudüs
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