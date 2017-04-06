İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, son dönem Türk halk edebiyatının önemli şairlerinden Abdürrahim Karakoç’u, vefatının 5. yılında Osman Eriş’in besteleriyle "Abdürrahim Karakoç'u Anma Konseri" düzenledi.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen konserde, Fatih Yener'in orkestra şefliğinde Abdürrahim Karakoç'un şiirlerinden bestelenen eserler seslendirildi.

Karakoç’un şiirlerini besteleyen Osman Eriş, "Merhum ile sağlığında çok güzel bir münasebetimiz vardı. Biz kendisine gıpta ile bakardık. O da şiirleriyle ilgili dilediğim şiirini bestelememe müsaade ederdi. Kendisi de sağlığında besteleri beğenerek dinlerdi. Bu bestelerin insanlara ulaşmasını isterdi." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen'in teşvikleriyle bu programı organize ettiklerini ifade eden Eriş, izleyicilerin bu programdan mutlu ayrılmasını diledi.



-Abdürrahim Karakoç

Son dönem Türk halk şiirinin en gözde isimlerinden olan Abdürrahim Karakoç, 7 Nisan 1932'de Elbistan'ın Ekinözü köyünde doğdu. Dedesi, babası ve kardeşleri de şair olan Karakoç, çocukluk döneminden başlayarak, 1958 yılına kadar yazdığı şiirlerini beğenmeyip yakarak, bu dönemden sonra yazdığı şiirleri, 1964 yılında ''Hasan'a Mektuplar'' adlı ilk kitabıyla neşretti. Karakoç'un, 1958 yılında eski adı Cera köyü olan Ekinözü'nde belediye teşkilatı kurulunca burada sorumlu muhasip olarak başlayan memuriyet hayatı, 1981 Mart ayında emekliliğine kadar devam etti.

Şiirlerinde aşk ve vatan sevgisini yoğun olarak işleyen Abdürrahim Karakoç, toplumsal sıkıntıları da ele almayı ihmal etmedi. Mizah yüklü yergi ve taşlama şiirleri bir hayli ilgi gördü. Siyasal ve sosyal eleştirileri sebebiyle hakkında açılan 30'a yakın davadan beraat etti. Şiirleri, yayınladığı kitaplarının yanı sıra birçok gazete ve dergide de yer aldı. Gündüz ve Yeni Akit gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Abdürrahim Karakoç, 7 Haziran 2012'de hayata gözlerini yumdu.